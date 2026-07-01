Sorpresa en la Iglesia por la revelación de unas viejas declaraciones de Jorge Macri sobre la ayuda a personas en situación de calle

Un video protagonizado por el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, generó sorpresa en el Arzobispado de Buenos Aires. En el fragmento, el alcalde apuntó contra la Iglesia por “darle comida y abrigo” a las personas en situación de calle. Desde su punto de vista, esta acción “solo hace que vengan más [a la ciudad de Buenos Aires] y queden más dependientes de eso”. Se trata de una grabación realizada el año pasado en el marco de una reunión de vecinos, según informaron fuentes del gabinete de la ciudad de Buenos Aires a LA NACION, pero que se viralizó esta semana en las redes y en diferentes medios de comunicación.

“Nos llama la atención esta manifestación”, expresó Facundo Fernández Buils, director de Comunicación Institucional del Arzobispado de Buenos Aires, en diálogo con LA NACION. A su vez, remarcó que desconoce el contexto de las declaraciones —por ejemplo, la pregunta que parece haber suscitado los dichos—.

No obstante, Fernández Buils destacó que la sede porteña de la Iglesia mantiene una colaboración y un “diálogo fluido, abierto y constante” con el jefe de Gobierno y con sus ministros.

“Hay una discusión que tenemos que tener, y la tengo, con la Iglesia. La lógica de darle comida y abrigo [a la gente en situación de calle] afuera –porque nunca la meten en la Iglesia, los dejan puertas afuera– solo hace que vengan más, y cada vez queden más dependientes de eso”, afirmó Macri en el recorte que cosechó más de 125.000 reproducciones en menos de 24 horas. Las fuentes del gobierno porteño consultadas por LA NACION no lograron precisar locación ni fecha del encuentro de vecinos, aunque reconocieron que la declaración existió y es verdadera.

Jorge Macri cuestionó el rol solidario de la Iglesia y abrió una polémica

El director de Comunicación del Arzobispado porteño explicó que actualmente cuentan con 33 centros barriales y 26 hogares, y que acompañan, por noche, a más de 1300 personas en situación de vulnerabilidad. “No es solo un plato de comida. Tenemos una red de personas que acompañan a personas que no quieren ir a hogares o paradores; no fomentamos que se queden en la calle”, argumentó. A su vez, explicó que hay personas “que no quieren salir de la calle”, y que a ellos los ayudan con “un plato de comida caliente, caldo, mate cocido, la escucha y el sostén”.

Por su parte, el gabinete de Macri subrayó que cuentan con más de 60 centros de inclusión y, en ellos, más de 5000 plazas disponibles para dormir. “Buenos Aires es la ciudad del país con la más amplia Red de Atención para que ninguna persona duerma en la calle durante todos los días todo el año”, informaron fuentes del gobierno porteño. También advirtieron que disponen de más de 600 voluntarios de iglesias, organizaciones y equipos profesionales que trabajan en la asistencia.

El Centro de Inclusión Social Félix Lora es un parador de la ciudad destinado a hombres en situación de calle para que puedan comer, asearse y descansar. Valeria Rotman

“El video es del año pasado en una reunión con vecinos. Jorge venía hablando con la Iglesia y, de hecho, después se juntaron. No hay ningún tipo de confrontación. Nuestra posición es clara respecto a la asistencia: tenemos más de 60 paradores segmentados donde se les da comida, ducha y cama”, indicó una funcionaria del macrismo. Además, en el gabinete consideraron que “es un video editado con animosidad” y que “queda claro que lo están viralizando a propósito”.

El recorte, que extrae solo unos segundos de un fragmento que circuló en los últimos días, fue publicado ayer por Diego Falcón, excandidato a diputado nacional por la Coalición Cívica (CC), en la red social X. “Mi [publicación de] X fue por algo muy simple: no me pareció acertado lo que dijo el jefe de Gobierno. Más allá de que soy militante de la CC, es una opinión personal y política mía”, aclaró Falcón.

Ahora a Jorge Macri también le molesta que la Iglesia Católica le dé un plato de comida caliente a la gente en situación de calle.



El silencio de algunos aturde. pic.twitter.com/Ywm7MGjw8l — Diego Falcón (@Diegofalcon) June 30, 2026

El gobierno de la Ciudad puso a disposición de LA NACION una versión más extensa del video, aunque no se trata de grabación de la reunión completa. Es menos de un minuto en el que el jefe de Gobierno se refiere a las políticas de inclusión de la administración porteña, al tiempo que apunta contra la gestión bonaerense, liderada por el gobernador Axel Kicillof: “Como te doy una opción, no podés vivir en la calle. Y damos muchas opciones. Tenemos un parador que inclusive tiene para que vayan con sus mascotas. O sea, si son una persona en calle que tiene un animal... porque una de las excusas es ‘yo tengo un animal, no tengo dónde dejar las mascotas’. Bueno, también tenemos un parador con cañil para que dejen su animal. O sea, un montón estamos haciendo. Nos cuesta un montón de plata, la mitad de esa plata la gastamos en gente que viene de la Provincia”. Y luego aclaró: “Por supuesto que hay que dar de comer. Nosotros no queremos que a nadie le falte comida. De hecho, damos 475.000 raciones de comida por día en la ciudad de Buenos Aires. Pero no es solución vivir en la calle”.

Críticas de la oposición

Distintos espacios de la oposición porteña aprovecharon la difusión del video para cuestionar a Macri por lo que consideran carencias en su política hacia las personas en situación de calle, y por desestimar la ayuda del clero.

Mariano Recalde, senador nacional por la Ciudad y titular del Partido Justicialista (PJ) porteño, vinculó los dichos del jefe de Gobierno con la búsqueda de una alianza con La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones del año próximo: “Sin un plan de gestión, sin nada que mostrar, Jorge Macri se dedica a hacer muecas al dueño del circo que está en la Casa Rosada para que no lo desafíe en la contienda por la alcaldía. Lo que los une es su desprecio por el pueblo y su total desconexión con la realidad”.

Sin plan de gestión, sin nada para mostrar, Jorge Macri se dedica a hacerle monerías al dueño del circo que está en la Rosada para que no le dispute la Ciudad.



Los une el desprecio por la gente y la desconexión total de la realidad. pic.twitter.com/jaU0f2ib4m — Mariano Recalde (@marianorecalde) July 1, 2026

En la misma línea se expresó el legislador porteño Leandro Santoro, integrante del bloque peronista Fuerza por Buenos Aires. Santoro indicó a LA NACION que “Jorge Macri está exacerbando la crueldad para tratar de generar empatía en el electorado de LLA y simpatía en Javier Milei”. Y agregó: “Tendría que agradecerle a la Iglesia Católica porque se está ocupando, en parte, del trabajo que no está realizando el gobierno de la Ciudad. Nunca un ser humano puede ser tratado como una cosa. Nosotros reafirmamos la idea del papa Francisco de que ningún ser humano es descartable. Debería leer Fratelli tutti [su tercera encíclica]”.

En tanto, Paula Penacca, diputada nacional por la Ciudad y militante de La Cámpora, señaló en redes: “Jorge Macri no solo no hace nada para evitar el aumento de la pobreza sino que pretende que quienes están en situación de calle mueren de frío y hambre. Al igual que el Presidente, no le importa la vida de las personas”.

Por su parte, Emmanuel Ferrario y Guadalupe Tagliaferri, legisladores porteños que forman parte del espacio del exjefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta, resaltaron el rol de la Iglesia ante la gente en situación de calle. “En lugar de colaborar con la Iglesia y las organizaciones que ayudan a las personas que están en la calle, Jorge Macri se enoja porque denuncian lo que el gobierno de la Ciudad no hace: sacar a la gente de la calle”, escribió Ferrario.

En lugar de colaborar con la Iglesia y las organizaciones que ayudan a las personas que están en la calle, Jorge Macri se enoja porque dejan en evidencia lo que el Gobierno de la Ciudad no hace: sacar a la gente de la calle. https://t.co/MOEu3TOaVx — Emma Ferrario (@emmaferrario) July 1, 2026

Tagliaferri sumó: “Mientras vos estás jugando a hacer videos de Policías en Acción con tu agencia de marketing, la Iglesia es la que acompaña a la gente que vas dejando tirada por la Ciudad. Si tanto te molesta lo que hacen, ponete a trabajar de verdad”.

Graciela Ocaña, legisladora porteña cercana al larretismo, matizó las críticas, en diálogo con LA NACION. Afirmó que “el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat está realizando una gran labor con la gente que está en situación de calle”, al tiempo que dijo no entender “por qué el jefe de Gobierno está endureciendo su discurso y peleándose con la Iglesia; su trabajo es necesario y complementario”.

En tanto, Hernán Rossi, titular de la sede porteña de la Unión Cívica Radical (UCR), dijo que el espacio no comparte “en absoluto” las declaraciones de Macri. A su vez, afirmó, en diálogo con LA NACION, que estos dichos “desnudan que algo no está haciendo bien, que su política de contención debería ser mucho más contundente”.

Por último, una fuente del bloque legislativo de LLA evitó confrontar con el alcalde: “Es una opinión de Jorge. No estamos pendientes de opinar o de hablar sobre cada cosa que él diga”.