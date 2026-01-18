Con una “procesión” a las torres Le Parc, comienzan los actos de homenaje a Nisman a 11 años de su muerte

El undécimo aniversario de la muerte de Alberto Nisman, el 18 de enero de 2015, contará con tres actos conmemorativos. Este domingo, un grupo de autoconvocados hará una “procesión” en Puerto Madero.

Mañana lunes, en tanto, la AMIA y la DAIA harán dos actos en Pasteur 633, aunque en distintos horarios y partes del edificio. Cada organización preparó su actividad para la fecha.

“Equipo Republicano”, un grupo de ciudadanos autoconvocados, llamó a una marcha desde la esquina del Boulevard Azucena Villaflor y Alicia Moreau de Justo hasta el frente de las Torres Le Parc. Allí se llevará a cabo un acto esta tarde, que tendrá como oradores al legislador porteño Waldo Wolff, al periodista Daniel Santoro y a la jurista entrerriana Cecilia Goyeneche.

Aura Marina Ríos Campos, psicóloga de 67 años y una de las fundadoras de Equipo Republicano, dijo a LA NACION: “Todos los 18 de cada mes hacemos la procesión religiosamente. Esta vez el acto va a ser en frente, en el boulevard. Vamos a poner una tarima y sillas bajo la arboleda”.

“Somos un grupo de ciudadanos que luchamos por la Justicia independiente y contra la corrupción, fundado después de la marcha que pidió la restitución del fiscal José María Campagnoli en 2014″, precisó Ríos Campos. “Este domingo vamos a caminar, cantar el himno y vivar a Nisman”.

Sara Garfunkel, madre de Nisman, en un acto por el aniversario de la muerte del fiscal frente a las Torres Le Parc Hernán Zenteno - LA NACION

La psicóloga espera contar con la presencia de Sara Garfunkel, madre de Alberto Nisman, quien ya participó en otras oportunidades. “No sé cuánta gente vendrá y no nos importa: tenemos la convicción para que la causa de Nisman llegue hasta el final. Con Cristina Kirchner presa, sentimos que estamos más cerca”, aseguró.

Disertación

El lunes, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) llevará a cabo una “disertación” de la jueza del Juzgado Criminal y Correccional Federal n°1 de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, exesposa del fiscal Nisman.

La convocatoria de la DAIA a la disertación de la jueza Arroyo Salgado en el edificio de la AMIA Gentileza DAIA

La charla será en el séptimo piso de la Asciación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en Pasteur 633 a las 8.45 de la mañana. Hernán Kleiman, secretario letrado de la Procuración General de la Nación, acompañará a Arroyo Salgado. Moderará Leandro Emsani, secretario de Jurídica de la DAIA.

La jueza Sandra Arroyo Salgado Nicolás Suárez - LA NACION

Una vez terminado el homenaje, tendrá lugar otra actividad por el aniversario de la muerte de Nisman en el mismo edificio de la calle Pasteur.

Por su parte, la AMIA organizó para las 10 de la mañana un “momento de recordación” en la planta baja del complejo. Desde la asociación aseguraron que la jueza federal también participará.

Gabriel Gorenstein, Sandra Arroyo Salgado, Amos Linetzky y Waldo Wolff junto a la placa en memoria del fiscal Nisman

El segundo homenaje del día será en la planta baja del edificio de la AMIA, al lado de una placa conmemorativa en memoria del fiscal Nisman.