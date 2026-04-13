La exfiscal Viviana Fein se defiende de las acusaciones por encubrimiento de la muerte de Nisman: “Me toman como chivo expiatorio”

Enojada, la exfiscal federal Viviana Fein se quejó ante el juez federal Julián Ercolini de que la toman “como un chivo expiatorio” al acusarla de encubrir la muerte del fiscal Alberto Nisman porque, supuestamente, no tomó recaudos para preservar las evidencias en el departamento de Puerto Madero donde apareció el cuerpo hace 11 años.

Ercolini indagó a la exfiscal Fein a pedido de ella, que se defendió enérgicamente de la imputación por encubrimiento agravado, al denunciar que la usaban para direccionar responsabilidades.

A lo largo de su exposición, Fein se mostró indignada frente a lo que considera una persecución selectiva y cuestionó duramente al fiscal Eduardo Taiano.

Según el acta que registró su declaración, Fein dijo ante el juez que “si porque es jubilada, retirada y no tiene cargo público, ni político, el acusador [e fiscal] la toma como chivo expiatorio”.

Asimismo, cuestionó la falta de equidad en el trato judicial: “¿Por qué el acusador no adoptó ningún temperamento procesal respecto de los coimputados en esta causa, quienes hace siete meses hicieron su descargo y nunca fueron escuchados?“.

Fein se refiere al resto de los imputados porque supuestamente no preservaron el departamento. Se trata del exsecretario de Seguridad Sergio Berni, del exjefe de la Policía Federal Román Di Santo y el exjefe de la Prefectura Naval Luis Heiler.

Para la exfiscal, la acusación en su contra resulta “un absurdo total y hasta delirante”. En su declaración, explicó que “el encubrimiento requiere un delito previo y conocido por el encubridor, que requiere colaborar con el autor y/o autores”.

Fein argumentó que, al llegar al departamento del complejo de edificios Le Parc, de Puerto Madero, se encontró con el juez Manuel de Campos y su secretario esperando en el palier, por lo que llevar a cabo un encubrimiento habría implicado “un complot o un acuerdo de voluntades con todos los presentes para cometer semejante delito”.

Sobre este punto, se preguntó de forma retórica “si sólo fue ella una encubridora durante toda esa noche”.

Además de defender su tarea en la preservación de huellas y el trabajo de los peritos en criminalística, Fein expuso lo que considera una grave contradicción por parte de la fiscalía.

La exfiscal “refiere lo contradictorio del Sr. Fiscal [Taiano] cuando por un lado la acusa y por el otro hace alusión a que la dicente fue objeto de espionaje de parte de la AFI”.

Ante esta supuesta incongruencia, planteó: “Se puede ser encubridora y a la vez espiada por fuerzas de un gobierno”.

Sobre el cierre de su ampliación de indagatoria, la exfiscal se dirigió al juez Ercolini y le dijo: “Se llegó a un extremo que nunca esperó, en donde fue llamada encubridora”.

Angustiada, declaró que “lo que está viviendo actualmente es una pesadilla ya que tiene una familia y queda expuesta declarando sobre estos hechos, lo que le genera una impotencia que la supera”.

Frente a este escenario, donde siente que se convirtió en el “chivo expiatorio” de un caso de peso político y mediático, la exfiscal le solicitó formalmente al juez Ercolini “tener a bien adoptar una solución liberatoria o, en su defecto, dictar la falta de mérito”, exigiendo únicamente “total imparcialidad y justicia”.

Este es un expediente paralelo al que investiga la muerte de Nisman. Aquí la Justicia averigua sobre los responsables de haber arruinado la escena del crimen, el departamento de Puerto Madero donde fue hallado el cuerpo del fiscal con un tiro en la cabeza.

Allí el secretario de Seguridad Sergio Berni, para defenderse, apuntó para arriba, como hicieron los jefes policiales cuando presentaron sus descargos. Fein también aludió a las personas que ya estaban en el lugar cuando ella llegó, por ejemplo el juez De Campos.

En su presentación, Berni habló de un “escenario caótico” y culpó a Fein de la “falta de control”.

“La responsabilidad de la preservación de la escena y de la conducción del procedimiento recaía exclusivamente en la fiscal Fein”, afirmó Berni, que era secretario de Seguridad de la presidenta Cristina Kirchner en 2015.

La fiscal Fein, en Le Parc, la noche de la muerte de Nisman Telam

Berni habló de una demora y dijo que “la ausencia de una autoridad judicial en la escena desde el momento en el que fue informada imposibilitó una preservación óptima desde el inicio”

En el caso de la muerte de Nisman, la investigación está abierta. La Cámara Federal confirmó un fallo de primera instancia que sostuvo la hipótesis del homicidio, pero resta que el expediente sea elevado a un tribunal oral, que se haga el juicio y que se dicte una sentencia. Está procesado como partícipe el técnico informático Diego Lagomarsino, quien le acercó el arma con la que se efectuó el disparo que terminó con la vida de Nisman. También están procesados los excustodios del fiscal.

El fiscal Taiano investiga como hipótesis que la muerte de Nisman se produjo en medio de una guerra de diversos grupos de inteligencia locales que respondían a Cristina Kirchner o a Jaime Stiuso. Al declarar en la causa, Stiuso sugirió que grupos kirchneristas estaban detrás del crimen.

Alberto Nisman Natacha Pisarenko - AP

El fiscal tomó declaraciones a decenas de agentes de inteligencia por la explosión de llamadas telefónicas registradas entre el 18 y 19 de enero de 2015, en una actividad intensa, atípica para un fin de semana. Además, investiga un virus introducido en el teléfono del fiscal, donde hay dos colaboradores de la SIDE, exfuncionarios de Entre Ríos, acusados de realizar esa tarea.