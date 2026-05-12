La muerte de Nisman: procesaron a la exfiscal Viviana Fein por encubrimiento agravado

El juez federal Julián Ercolini procesó por presunto “encubrimiento agravado” a la exfiscal de instrucción Viviana Fein, la primera que investigó la muerte del fiscal federal Alberto Nisman.

El magistrado sostuvo que ella desplegó un accionar que “conllevó cuanto menos al ocultamiento y aleración de rastros y elementos probatorios” en el expediente que investiga el fallecimiento del fiscal que intervenía en el caso del atentado a la AMIA. La embargó en 15 millones de pesos.

La defensa de Fein adelantó a LA NACION que apelará este fallo ante la Cámara Federal.

Viviana Fein, cuando investigaba la muerte del fiscal Alberto Nisman

Según Ercolini, en la causa se demostró que Fein, como “máxima autoridad a cargo del procedimiento suscitado en razón de la muerte violenta de Alberto Nisman”, alteró elementos “que podrían haber colaborado al esclarecimiento de los sucesos que le dieron muerte al mencionado fiscal general”.

Nisman apareció muerto en su departamento de Puerto Madero el 18 de enero de 2015, cuatro días después de haber presentado una deuncia contra Cristina Kirchner. La Justicia no pudo determinar todavía qué fue lo que pasó con él. Ercolini firmó un fallo en el que dio por probado que se trató de un homicidio, pero no logró identificar quién lo habría matado ni por qué. La Cámara Federal ratificó esa hipótesis hace ocho años, pero el caso todavía no fue elevado a juicio.

Según el fallo de hoy de Ercolini, las irregularidades en las que incurrió Fein incluyeron que “circunscribió de manera deficiente la escena del hecho limitándose únicamente al interior del departamento” de Nisman, “tardó casi una hora y media en arribar al lugar”, y “al llegar, no adoptó medidas para revertir la situación de descontrol en la cual se encontraba la escena del crimen”. Ercolini sostiene que Fein debió haber dejado constancia de la situación del departamento cuando ella ingresó y que tendría que haber identificado “la identidad de la totalidad de las personas que de manera injustificada allí se encontraban y los motivos de su presencia en el lugar”.

Además, siempre según el juez, Fein “ingresó a la escena del hecho sin la vestimenta debida para tal fin, ”permitió la libre circulación en el lugar del hecho de personas que carecían de roles asignados" sin los controles suficientes; “manipuló y/o permitió la manipulación y alteración de elementos probatorios” y “no recopiló ni advirtió la existencia de elementos de prueba esenciales para la investigación”.

Julián Ercolini

Ercolini sostuvo que Fein hizo todo eso “de forma contraria al correcto accionar dentro de la escena del crimen y en contraposición a la búsqueda de la verdad”.

Fein funcionó entonces -a juicio de Ercolini- “como una barrera que impidió la obtención de otros elementos que posiblemente hubieran arrojado más certezas sobre los probables autores materiales del hecho y, en definitiva, el descubrimiento de la verdad”.

El juez sostuvo que él no estaba haciendo “conjeturas aleatorias”, sino que sus conclusiones se sustentaban “en la propia actuación de Fein”, que violó -dijo- “las distintas reglamentaciones legales y procedimentales que le resultaban aplicables” y, así, “conspiró contra la colecta de evidencias materiales concretas para la pesquisa”.

El encubrimiento del que se la acusa a Fein es “agravado” por ser el delito previo especialmente grave y por su condición de funcionaria pública, afirmó Ercolini.