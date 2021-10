Conflicto mapuche. La gobernadora de Río Negro volvió a reclamar un “Estado nacional presente”

La gobernadora de la provincia de Río Negro, Arabela Carreras, volvió a reclamar hoy un “Estado nacional presente” con miras a resolver el conflicto mapuche en su territorio. En declaraciones radiales, insistió en que los ataques registrados en el distrito “exceden a los límites jurisdiccionales” y constituyen “delitos federales”, en oposición a la visión expresada por el presidente Alberto Fernández y por su ministro de Seguridad, Aníbal Fernández.

Después de que el jefe de Estado afirmara en una carta que “no es función del Gobierno nacional brindar seguridad en la región” ya que, a su criterio, no está en juego el “restablecimiento de la seguridad interior”, Carreras refutó la postura del primer mandatario y habló de terrorismo.

“He hablado de terrorismo enmarcándolo en el Código Penal, ya que hay un grupo que intenta socavar el orden constitucional: subvierten el orden y buscan que los gobiernos tengamos determinadas actitudes a través de la violencia y el ataque a la integridad de las personas y sus bienes”, sostuvo en declaraciones a Radio Mitre y agregó: “Nosotros estamos en contra de la violencia y pedimos un Estado nacional presente”.

En ese sentido, consideró “positivo que más allá de la carta, o del tono de la carta, que son cuestiones subjetivas, hayan llegado fuerzas federales” a Río Negro e insistió: “El gran debate es lograr que se comprenda la envergadura del problema. Hablamos de delitos federales de larga data y que exceden a los límites jurisdiccionales”. Ante esta situación, señaló que la responsabilidad de solucionar estos conflictos es “conjunta” entre el gobierno local y el nacional.

Al ser consultada sobre si existe “complicidad” entre el Ejecutivo y los grupos conflictivos, respondió: ”Sí, del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) hay complicidad e instigación porque buscan objetivos políticos. Hay un sostenimiento económico de estos grupos, traslado de personas y sostenimiento en cuanto a la defensa. Cada presencia que tenemos en puntos conflictivos viene seguida de actos de violencia y no se distingue lo que es una reivindicación de actos de violencia”.

Finalmente, aclaró que la presencia de las fuerzas federales en la región no fue solicitada con fines represivos. “No estamos pidiendo violencia, estamos en contra. Sí estamos pidiendo un Estado nacional presente”, recalcó y cerró: “Hay mucha conflictividad porque se superponen derechos. Coincido con [Oscar] Parrilli en esto, no todos son violentos. Lo ideológico tiene que ser un debate aparte de la defensa de las instituciones”.

“Es obligación del Estado enviar tropas”

La misma postura que Carreras en relación con la responsabilidad del Estado en el conflicto fue expresada ayer por el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, que apuntó: “Todavía estamos discutiendo si es una acción vandálica o terrorismo. Los delitos se tipifican. Cuando el bien vulnerado tutelado por la Constitución es la paz social, hablamos de terrorismo. Entonces, me parece que no hay que ni siquiera dudarlo y hay que poner todo el esfuerzo del Estado para terminar con este tipo de acciones”.

Y agregó: “No tengo ninguna duda de que es obligación del Estado nacional enviar tropas y controlar el tema. Estoy totalmente convencido, porque lo he vivido y lo he visto. Conozco el grado de temor, no me lo contaron”.