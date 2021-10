Conflicto mapuche. Sergio Berni habló de “terrorismo” y contradijo a Alberto y a Aníbal Fernández: “Es obligación del Estado enviar tropas”

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, habló hoy de “terrorismo” al analizar el conflicto mapuche que escaló en los últimos días en Río Negro. En declaraciones radiales, contradijo al presidente Alberto Fernández y a su par nacional, Aníbal Fernández, al afirmar que “es obligación del Estado enviar tropas” a la provincia para colaborar con la resolución del problema. El primer mandatario y su funcionario habían asegurado ayer que “no es una función del Gobierno brindar mayor seguridad en la región”.

Al ser consultado en Radio Del Plata sobre la situación en Río Negro, Berni expresó: “El conflicto mapuche es un tema que viene arrastrándose desde hace años y que se va profundizando cada vez más, en donde obviamente no se han llevado a cabo las diligencias para frenar una situación que inevitablemente va a caer en esta violencia”.

Y siguió: “Cuando yo era secretario de Seguridad, nos hablaron de Bariloche porque habían quemado un club andino y un puesto de una estancia en la misma semana. Entonces, yo fui y me comprometí a trabajar. Hubo varias detenciones y no tuvimos más problemas”.

Tras el ejemplo citado, le preguntaron al funcionario de Axel Kicillof si consideraba que es el rol del Estado nacional involucrarse en el conflicto, a lo que respondió: “Fíjese que todavía estamos discutiendo si es una acción vandálica o terrorismo. Los delitos se tipifican. Cuando el bien vulnerado tutelado por la Constitución es la paz social, hablamos de terrorismo. Entonces, me parece que no hay que ni siquiera dudarlo y hay que poner todo el esfuerzo del Estado para terminar con este tipo de acciones”.

En esa línea, Berni remarcó el “alto grado de preocupación y temor” que experimentan quienes viven en las zonas cordilleranas próximas a los ataques y enfatizó: “No tengo ninguna duda de que es obligación del Estado nacional enviar tropas y controlar el tema. Estoy totalmente convencido, porque lo he vivido y lo he visto. Conozco el grado de temor, no me lo contaron”.

La postura del ministro de Seguridad bonaerense es diametralmente opuesta a la expresada ayer por el Presidente, que tras el reclamo de ayuda de la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, afirmó en una breve carta que “no es función del Gobierno nacional reforzar el control de las rutas nacionales o brindar seguridad en la región”. Sin embargo, confirmó el envío de agentes de Gendarmería que “patrullarán la zona en cuestión”.

En el texto, Fernández le recuerda a la mandataria que “es la propia Ley 24059 de Seguridad Interior la que define que, las fuerzas federales y provinciales actuarán en conjunto, cuando se encuentren empeñados en el restablecimiento de la seguridad interior”. E inmediatamente afirma que “no es este el caso ni mucho menos. Es por ello que sería aconsejable que, en uso del poder de policía que le otorga la Constitución de Río Negro, se pueda formar un cuerpo específico que se ocupe de los refuerzos del control y mayor seguridad en el futuro”.

De igual modo que el jefe de Estado se expresó su ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, que en respuesta al reclamo de Carreras sostuvo: “Escuché a la gobernadora de Río Negro diciendo que era nuestra obligación [enviar tropas a la provincia]. No señora, no es nuestra obligación. Es cuestión de leer la Ley de Seguridad Interior”. E insistió: “Ella no puede exigir nada, porque no tiene ninguna atribución, ni siquiera en rutas nacionales”.

Cortocircuitos entre Berni y el Gobierno

En medio de fuertes rumores sobre su salida del Gabinete de Axel Kicillof tras las elecciones del 14 de noviembre, Berni ya había cuestionado esta semana a la administración de Alberto Fernández por su posición en torno al conflicto mapuche.

El miércoles, en respuesta a una publicación en Twitter donde Raúl Timerman se hacía eco del pedido de ayuda la gobernadora de Río Negro, el ministro ironizó: “¿Cómo que no hacemos nada? Eso es muy injusto de su parte; o acaso no se enteró de que el Estado se retiró como querellante en la causa por la ocupación mapuche en nuestros Parques Nacionales?”.

En un segundo mensaje, agregó: “Por si no se enteró, le recuerdo que nuestra Cancillería Argentina fue a defender la solicitud de libertad condicional del autodenominado ciudadano mapuche Huala. ¿Le parece poco?”. Y cerró: “Seguramente la condición que estarán negociando ahora es que le cambiemos los colores a nuestro pabellón nacional, no sea tan ansioso tenga un poquito de paciencia, regalar nuestro territorio nacional es un trámite burocrático que lleva su tiempo”.