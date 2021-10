Oscar Parrilli: “Tengo amigos mapuches y no son violentos”

El senador Oscar Parrrilli habló hoy del conflicto originado por grupos de mapuches en el sur del país, más precisamente en la provincia de Río Negro, donde se han adjudicado atentados con explosivos como el ocurrido en el Club Andino esta semana. “Tengo amigos en la comunidad mapuche y no son violentos”, aseguró.

Consultado por FM La Patriada sobre el conflicto y si había medios de comunicación que hablaban de un enemigo común, en referencia al pueblo mapuche, el senador neuquino dijo: “Donde hay un delito hay que reprimirlo, la fuerza de la Justicia tiene que actuar y no se pueden permitir hechos delictivos ni de violencias. Pero yo conozco y tengo amigos de la comunidad mapuche y no son violentos para nada”.

Además, dijo: “Tienen sus reivindicaciones, unos con mayor trayectoria, otros con menos, pero son parte de los pueblos originarios de lo que somos los argentinos”. Y advirtió: “De ahí a decir que todo el pueblo mapuche es violento, no. Lo dicen quienes no conocen la realidad. Es como decir que porque hubo un médico femicida, todos los médicos son iguales”.

Control de precios y Mauricio Macri

En otro momento de la entrevista, Parrilli apuntó contra Mauricio Macri por no presentarse al llamado de la Justicia en el marco de la causa en la que se lo investiga por supuestas escuchas a los familiares del Ara San Juan.

“Es un desprestigio para la Argentina a nivel internacional, en una causa que se trata de espionaje político a personas con diferentes ideologías que solo querían justicia para sus familiares muertos”, dijo y sentenció: “además, demuestra lo que es, se cree que es un patrón de estancia y que la Justicia está bajo su mando”.

Por otra parte, se refirió a la medida del Gobierno de congelamiento de precios y señaló: “Decenas de asociaciones de consumidores están de acuerdo, quienes han salido en contra han sido los grandes grupos monopólicos de los alimentos y la dirigencia del macrismo que casi son lo mismo, no me llama la atención que defiendan los intereses de esos grupos”.

Por otra parte, sumó: “Algunos dicen que va a haber desabastecimiento, es increíble que utilicen amenazas al gobierno y al pueblo, había que parar esta voracidad. Es una gran medida que tiene el objetivo de parar la tendencia del aumento desmedido de los precios sin justificación porque el mercado exterior está controlado, no hay aumento del salario, no hay emisión monetaria, no hay aumento de salarios, ni del dólar”.