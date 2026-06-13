Encontraron el cuerpo de un hombre flotando en el río Negro

La policía de Río Negro encontró el cadáver de un hombre flotando en un río cerca de la localidad de Cipolletti. Las autoridades locales ya comenzaron a investigar el hecho para determinar la identidad de la persona y los motivos del fallecimiento; las primeras versiones apuntan a una fuga criminal.

El personal de la Fiscalía de Cipolletti coordinó las tareas en el sector costero junto con los agentes del Gabinete de Criminalística y las fuerzas policiales para recolectar pruebas y posibles indicios. Debido a que los restos estaban en un avanzado estado de descomposición, los encargados del caso trasladaron el cuerpo a la Morgue Judicial para hacer la autopsia correspondiente.

La hipótesis principal de los investigadores asocia el descubrimiento con la desaparición de un hombre ocurrida el 20 de mayo en la zona. Según los reportes de la fuerza de seguridad, la persona podría haber escapado de la policía tras un intento de robo en el Parque del Este cuando decidió tirarse al agua del río Negro, según informo el medio local Diario Río Negro.

En esa fecha, el dueño de un auto que estaba estacionado descubrió al sospechoso mientras intentaba llevarse objetos del interior y llamó a la policía. Para evitar que lo detuvieran, el ladrón corrió y se lanzó al río, momento en el que comenzó una búsqueda a cargo de la Prefectura Naval y la policía provincial, que no había tenido resultados.

A pesar de que esta teoría es la prioritaria de los peritos, la Justicia no descarta otras posibilidades y analiza expedientes de personas desaparecidas en la región del Comahue. Por este motivo, las autoridades de Río Negro trabajarán en el cotejo de datos y muestras de ADN con distintas búsquedas de paradero activas en la zona, entre las que se encuentra una causa a cargo de la Justicia de Neuquén.

Otra muerte en Río Negro

Un joven motociclista de 27 años murió este viernes por la tarde en un choque en la ciudad de General Roca. El hecho ocurrió alrededor de las 18 horas en el cruce de la calle Félix Heredia y Tucumán, donde la moto de la víctima impactó contra una camioneta Toyota Hilux por causas aún desconocidas, de acuerdo con lo informado por el medio local.

La camioneta involucrada en el accidente - Diario Río Negro

El personal de emergencias comprobó que el conductor del rodado menor se encontraba en paro cardiorrespiratorio por las graves heridas que le ocasionó el accidente. Los médicos trasladaron al joven al Hospital Francisco López Lima y le realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar durante el trayecto y al ingresar al centro de salud, pero falleció a los pocos minutos.

La Fiscalía de turno intervino en el caso, y ordenó el secuestro de la camioneta y de la moto para hacer los peritajes correspondientes. En el lugar del choque trabajó el Gabinete de Criminalística, que recolectó pruebas y testimonios para reconstruir la mecánica del hecho e iniciar las actuaciones judiciales.