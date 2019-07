Consenso Federal espera un fallo crucial para no fracturarse

Lavagna vetó la lista de Julio Bárbaro en Capital y la jueza Servini fallaría en 48 horas; tensa reunión Fuente: LA NACION - Crédito: Enrique Villegas

Los miembros de la lista de precandidatos del lavagnismo porteño que encabezan Julio Bárbaro y Carlos Campolongo resolvieron ayer esperar la resolución de la jueza federal electoral María Servini de Cubría sobre la validez o no de su lista, antes de definir la continuidad o su alejamiento de la alianza Consenso Federal (CF). Mientras tanto, continuarán con la campaña con miras a las PASO del 11 de agosto.

El precandidato presidencial de CF, Roberto Lavagna , había vetado la nómina Progresistas, al negarle que puedan adherirla a su boleta presidencial. La lista se presentó ante la Justicia el 22 de junio último para competir contra la que encabeza Marco Lavagna, pero fue impugnada por la Junta Electoral de CF.

Luego de apelar ante Servini de Cubría, la nómina fue convalidada, pero Lavagna le impidió adherirla a su boleta presidencial y ello fue recurrido a la Justicia.

Los miembros de esa lista se reunieron ayer durante una hora y media en el local de CF, en Cerrito y Paraguay, y deliberaron acaloradamente. La nómina está encabezada por Julio Bárbaro como candidato a senador; Carlos Campolongo, Mabel Bianco y Mariano Gendra Gigena, como candidatos a diputados; Miguel Ponce para jefe de gobierno porteño, y José Luis Ludueña, como legislador porteño.

Competirían en las PASO contra la lista de Marco Lavagna en diputados, Ramiro Marra en senadores y Matías Tombolini para jefe de gobierno. "La idea es seguir con lo legal y no desarticularnos; esperar la decisión de la Justicia, seguir laburando en los medios como candidatos y plantear que seguimos lo legal porque estamos en la legalidad", dijo Ponce a la nacion. Estiman que en 48 horas habrá una respuesta judicial satisfactoria y podrán competir.

En caso de que Servini de Cubría le dé la razón a Lavagna, es posible que Bárbaro, Ponce, Campolongo y la titular del GEN, Margarita Stolbizer, abandonen la alianza lavagnista. Pero ayer nadie se animó a plantearlo: todos apostaron a que el conflicto se solucione.

De la reunión participaron Bárbaro, Campolongo, Ludueña, Bianco, Gendra Gigena y unos 40 miembros de la lista, excepto Ponce, quien está en el exterior. Bárbaro dijo que "la voluntad de construir el espacio del medio está vigente, más allá de la escasa decisión de Lavagna". Gendra Gigena invocó la cláusula 6» del Acta Constitutiva de la alianza, que garantizaba a todas las listas el derecho a la boleta presidencial.

Lavagna no solo no quiere adherir su boleta, sino impedir la competencia. Pero la lista podría competir sin llevar la boleta de Lavagna, algo que los damnificados no quieren ni considerar porque apuestan a la boleta completa. "La idea del consenso que dio origen a la convergencia democrática y pluralista es un objetivo trascendente y vigente", dijo Campolongo, en una tensa reunión.