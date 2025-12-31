Milei pasará la noche de fin de año en la Quinta de Olivos
El Presidente comenzará 2026 en la residencia oficial, según informaron fuentes de su entorno, que no precisaron por quién estará acompañado; empezó la jornada con mensajes festivos
El presidente Javier Milei pasará fin de año en la residencia de Olivos, según confirmaron fuentes oficiales a LA NACION. Sin embargo, evitaron ahondar sobre a quiénes recibirá el mandatario para el inicio de 2026 o si estará solo.
En Navidad, el Presidente también cenó en Olivos y aprovechó para difundir un mensaje en el que prometió “muchas más reformas” para esta segunda etapa de su gobierno.
“Vamos a ir hasta el hueso hasta hacer de la Argentina el país más libre del mundo y que volvamos a ser grandes nuevamente”, prometió ese día.
Este miércoles, en tanto, el Gobierno dispuso asueto para el personal de la Administración Pública Nacional, para así facilitar los traslados y los preparativos para fin de año.
Esta mañana, Milei empezó temprano con publicaciones en sus cuentas en las redes sociales, en las que celebró el devenir de su administración y destacó la ocupación para fin de año en la costa argentina.
Asimismo, usó imágenes del personaje Gaturro, creado por el humorista amigo suyo Nik, para desearles a sus seguidores un feliz “último día del año” y un 2026 “de diez”.
También Milei ponderó la decisión del canciller Pablo Quirno de trasladar e iniciarle acciones sumariales al cónsul argentino en Siria, Alejandro Calloni, por haber avalado con un “me gusta” un posteo que hablaba sobre realizar un ataque a Israel.
El Presidente, además, subió imágenes suyas y de su hermana, la secretaria general, Karina Milei, hechas con Inteligencia Artificial (IA), y reposteó un video compartido por el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, con un resumen de 2025 para su cartera.
Ayer, Milei estuvo en la Casa Rosada para grabar una entrevista con Andrés Oppenheimer, de CNN, que se realizó cerca del mediodía.
En tanto, tal como contó LA NACION, Milei no piensa tomarse vacaciones durante el verano, al igual que en los primeros dos años de su gestión.
En cuanto a los ministros, tienen disponible todo enero para tomarse días de descanso, más allá de que no todos se irán. Febrero, en tanto, será un mes de mucha actividad porque se retoman las sesiones extraordinarias en el Congreso, para seguir con el tratamiento de la reforma laboral.
