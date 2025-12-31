Javier Milei difundió un mensaje de Año Nuevo y aseguró que el Gobierno “cumplió todas sus promesas de campaña”

El presidente Javier Milei envió este miércoles un mensaje de Año Nuevo donde aseguró que su Gobierno “cumplió todas las promesas de campaña” y enumeró los éxitos de la administración.

“Habiendo terminado los dos primeros años de gestión puedo decir orgullosamente que hemos cumplido con todas nuestras promesas de campaña”, comenzó en un video compartido en sus redes sociales. Según el mandatario, el Gobierno “está bajando la inflación, terminando con la inseguridad y sacando a más del 30% de los argentinos de la pobreza”.

“Hoy hay 14 millones argentinos menos en la pobreza. Y estamos empezando a crecer. Les quiero desear felices fiestas y vayamos por un ’26 que sea el inicio de este camino que hará grande a la Argentina nuevamente. Viva la libertad carajo”, concluyó.

Milei subió el mensaje en una publicación compartida en sus redes sociales con varios influencers libertarios. Uno de los que lo reposteó fue el exfuncionario del Gobierno Iñaki Gutiérrez.

El saludo de Año Nuevo de Javier Milei

En Instagram, los influencers compartieron un texto donde agradecían al Presidente. “Gracias por hablarnos con el corazón y con la verdad. En un país cansado de promesas vacías, este gobierno eligió el camino más difícil: gobernar para todos los argentinos, sin excepciones“, expresaron.

Y continuaron: “Con coraje, sacrificio y convicción, Javier Milei cerró el año recordándonos que la Argentina vale la pena. Gracias por no rendirse, por sostener el rumbo y por devolvernos la esperanza de un país justo, libre y unido. Que este sea el comienzo de la Argentina que merecemos”.

Los festejos de Año Nuevo en Olivos

El Presidente pasará la celebración de fin de año en la Quinta de Olivos, aunque desde la Casa Rosada evitaron ahondar sobre si el mandatario recibirá invitados o pasará la noche solo.

Previamente, en Navidad, el Presidente también había elegido a la residencia de Olivos para cenar. En ese marco, difundió un mensaje donde anticipó que la gestión encarará muchas más reformas en la nueva fase del gobierno. “Vamos a ir hasta el hueso hasta hacer de la Argentina el país más libre del mundo y que volvamos a ser grandes nuevamente”, prometió ese día.

Milei en la residencia de gobierno Maria Eugenia Cerutti - Presidencia Argentina

En tanto, este miércoles, el Ejecutivo decretó asueto para el personal de la Administración Pública Nacional. El objetivo fue facilitar los traslados y los preparativos previos al cierre del año.

Desde temprano, Milei se mostró activo en sus redes sociales: celebró los resultados de su gestión, destacó los altos niveles de ocupación turística en la costa atlántica para el fin de semana largo y compartió una ilustración de Gaturro, el personaje creado por Nik, el humorista cercano al Presidente, para desear un feliz “último día del año” y un 2026 “de diez”.

También elogió la decisión del canciller Pablo Quirno de desplazar al cónsul argentino en Siria, Alejandro Calloni, e iniciar un sumario en su contra después de que este le diera me gusta a una publicación que sugería un ataque contra Israel.

Uno de los mensajes de fin de año que compartió Milei Captura Instagram

Además, Milei compartió imágenes generadas con inteligencia artificial de él y su hermana Karina, la secretaria general de la Presidencia. Sumado a esto, reposteó un video del secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, con un balance del año para su área.

Tal como informó LA NACIÓN, el Presidente no planea tomarse vacaciones durante el verano, del mismo modo que ocurrió en los dos primeros años de su mandato. En cuanto a su gabinete, los ministros cuentan con la posibilidad de tomarse algunos días durante enero, aunque no todos lo harán. En tanto, febrero se perfila como un mes de fuerte actividad, ya que se retomarán las sesiones extraordinarias en el Congreso para continuar con el debate de la reforma laboral.