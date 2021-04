Contacto. El canciller Felipe Solá habló con el secretario de Estado de EE.UU.

En medio de las negociaciones del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por la deuda, el canciller Felipe Solá mantuvo hoy una comunicación telefónica con el secretario de Estado del gobierno de los EE.UU., Antony Blinken, y manifestó el apoyo de la Argentina a los anuncios que realizó la administración de Joe Biden en materia de cambio climático.

Acompañado por Pablo Tettamanti, secretario de Relaciones Exteriores, y Guillermo Justo Chaves, jefe de Gabinete de la Cancillería, Solá le manifestó a Blinken su agradecimiento por la invitación de Biden al presidente Alberto Fernández para que participe de la Cumbre de Líderes sobre el Clima, prevista para el 22 y 23 de abril.

“Es muy grato para la Argentina participar de la Cumbre y reafirmar en ese espacio nuestro compromiso con la respuesta al cambio climático y la pronta y plena implementación del Acuerdo de París”, señaló el canciller argentino durante su charla con el secretario de Estado del gobierno norteamericano.

Además, según informó la Cancillería de manera oficial, Blinken y Solá hablaron sobre la posibilidad de que Fernández viaje a Washington para reunirse con Biden. “Todavía no hay fecha para el eventual encuentro porque dependerá de la pandemia”, apuntaron fuentes oficiales.

“El secretario de Estado Antony J. Blinken conversó hoy con el canciller argentino Felipe Sola. El secretario enfatizó que nuestra relación mutuamente beneficiosa está arraigada en valores democráticos compartidos. Subrayó la importancia de trabajar juntos para combatir la crisis climática y expresó su apoyo a la iniciativa de la Argentina de organizar una cumbre regional para unir a América Latina detrás de una ambiciosa agenda climática. También subrayó el imperativo de la participación diplomática regional para abordar las amenazas a la democracia, los derechos humanos y la seguridad en nuestro hemisferio”, señaló el vocero del Departamento de Estado, Ned Price. El último tramo de su declaración pareció apuntar a que se pudo haber hablado de la situación en Venezuela.

Según el comunicado difundido por el Gobierno, se refirieron a “la situación en la región y la capacidad de diálogo” del Presidente. Y “acordaron seguir trabajando en la relación bilateral y en los foros internacionales”.

La Casa Rosada sostuvo que la charla de 55 minutos entre Blinken y el canciller argentino fue “cordial”. “Ambos funcionarios reafirmaron su compromiso con el multilateralismo y las instituciones multilaterales en el contexto de crisis global provocada por la pandemia del Covid-19″, indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

También hablaron sobre el regreso de Estados Unidos a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y “su aporte al mecanismo Covax de distribución de vacunas”. A su vez, dialogaron sobre la importancia del “acceso” a las dosis de vacunas contra el coronavirus “sin importar el origen sino la eficacia”.

Críticas de Cristina Kirchner

La semana pasada, mientras el ministro de Economía, Martín Guzmán, se encontraba en Washington para mantener en pie las tratativas con el FMI, la vicepresidenta Cristina Kirchner dijo que la Argentina no le puede pagar la deuda al organismo internacional.

“Todos sabemos que, en los plazos y tasas que se pretenden, no solamente es inaceptable, sino que no podemos pagar porque no tenemos la plata para pagarlo”, lanzó la vicepresidenta, en un homenaje a las víctimas de la última dictadura militar en la ciudad bonaerense de Las Flores.

Cristina pidió “gestos” en favor de la Argentina del FMI y de Estados Unidos, por su posición clave en la administración del organismo, tras lanzar duras críticas a Washington. “Bancaron el golpe que nos hizo pomada; bancaron a los ingleses y fueron centrales a la hora de que el FMI violara todos los estatutos” para darle el préstamo al gobierno de Mauricio Macri.

El duro mensaje llegó en un momento sensible, porque el Gobierno evalúa la posibilidad de postergar un acuerdo con el Fondo, pero quiere hacerlo de un modo amigable. Por eso Guzmán se reunió la semana pasada con la titular del organismo, Kristalina Georgieva.

