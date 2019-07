Contrapunto en el oficialismo por la investigación del atentado a la AMIA

Wolff y Carrió cuestionaron la gestión de Garavano para lograr el esclarecimiento del atentado

La investigación por el esclarecimiento del atentado a la AMIA, del que hoy se cumplen 25 años, generó en las últimas horas un contrapunto en el oficialismo que tuvo como protagonistas al ministro de Justicia, Germán Garavano, y los diputados nacionales Elisa Carrió y Waldo Wolff.

Carrió, que tiene una relación distante con el ministro, reiteró sus críticas a la gestión del funcionario para lograr el esclarecimiento del caso al referirse a "la orden" de Garavano de "no imputar a los fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia" por encubrimiento.

La diputada sugiere que Garavano le dio protección política a los fiscales al no impulsar desde el ministerio la acusación en su contra.

"Hubo llamados, no voy a decir el nombre, diciendo que había que salvar a Muller y Barbaccia. Garavano ordena no imputarlos. Lo querellan los familiares y finalmente son condenados. Esto es una vergüenza", dijo Carrio anoche en LN+. Y agregó: "Cuando yo tengo que decir 'encubridor' tengo que decir 'delito' [pero] digo imbécil. El juicio político está".

La diputada de la Coalición Cívica presentó en 2018 un pedido de juicio político contra el ministro, aunque no contó con el apoyo de sus socios de Cambiemos ni de la oposición para que avanzara.

Por su parte, el diputado Wolff (Cambiemos) también afirmó hoy no estar conforme con el desempeño del ministro sobre el caso. "Yo tampoco acuerdo con el trato que le dio Garavano a los exfiscales", dijo el legislador en respuesta a los dichos de Carrió.

Sin embargo, el diputado intentó no ir tan lejos y tomó distancia de la dirigente. "Decir que fue cómplice me parece una exageración", señaló en diálogo con Radio Cooperativa AM 770.

El extitular de la Unidad AMIA durante los primeros años del actual Gobierno, Mario Cimadevilla, también cuestionó en duros términos al ministro y deslizó que el ministro negocia "impunidad".

"El ministro Germán Garavano nos pidió la absolución de Mullen y Barbaccia, que terminaron condenados por encubrimiento. Como nos negamos, vaciaron la unidad AMIA", dijo a FM La Patriada. Cimadevilla fue desplazado de la Unidad AMIA el año pasado.

Garavano, en tanto, contestó los cuestionamientos y pidió no darle uso político a la causa. "Todos debiéramos hacer un esfuerzo por hacer que esto no sea así, tratar de unirnos y tirar para el mismo lado", dijo a FM La Patriada. Cuando se le preguntó por el contenido político que, según algunos sectores, tiene la investigación contra Cristina Kirchner por el memorándum con Irán, el ministro contestó: "Debemos bajar el tipo de cuestionamientos políticos a distintas decisiones (...). [La investigación contra Cristina Kirchner] es algo que está evaluando la Justicia".

Además, el funcionario se manifestó acerca de la decepción que generó que el Gobierno no haya explicitado el nombre de Hezbollah como organización terrorista en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo (Repet), como sí lo hizo la Unidad de Información Financiera (UIF), que ordenó congelar todos los activos de la agrupación, su ala militar y sus líderes

Garavano explicó que "son más de mil personas y organizaciones que tiene Naciones Unidas en esta lista". "Cuando la UIF bloquea fondos asociados a estas empresas, organizaciones o personas, el organismo puede pedir la inclusión en el registro". Y detalló: "Jueces o fiscales que estén llevando casos caratulados como terroristas pueden también pedir la inclusión en la nómina".

"Generalmente, esto va a operar sobre personas que no están a derecho, que están prófugas con pedidos de captura como los iraníes imputados por el atentado a la AMIA", añadió.