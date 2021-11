Córdoba: Caserio acusó al gobernador Schiaretti de “entregar” la provincia a Juntos por el Cambio

CORDOBA.- La temperatura de la campaña electoral en Córdoba subió después del video en que el presidente Alberto Fernández le pide a dirigentes “integrar” la provincia a la Argentina. El senador del Frente de Todos (FdT) Carlos Caserio -quien busca renovar la banca- acusó al gobernador Juan Schiaretti de “entregarle” el distrito a Juntos por el Cambio (JxC) y de mantener “una actitud artera y confrontativa” hacia la Casa Rosada.

Caserio, quien fue electo senador por el peronismo cordobés, del que se alejó para apoyar a Fernández en la campaña, fue el primero en reaccionar el domingo cuando trascendió el video del Presidente hablando con intendentes y candidatos; lo difundió completo y planteó que lo habían sacado de contexto al mandatario.

“Córdoba es una provincia distinguida por el Gobierno nacional. Pero la política del Gobierno provincial es querer tapar esa realidad victimizándose. Schiaretti parece tener una actitud artera y le está entregando la provincia a JxC. Es un peronista raro. Cuando hay un Gobierno nacional peronista no lo apoya y cuando estaba (Mauricio) Macri en el poder estaba muy feliz”, señaló el senador en declaraciones a FM La Patriada.

Schiaretti y Macri se conocían desde antes de la actividad partidaria del expresidente, quien hace unos días volvió a referirse al Gobernador como su “amigo”. Ese vínculo siempre fue criticado por el kirchnerismo e incluso por dirigentes de JxC que plantearon que no ganaron la Provincia por un “acuerdo” entre ambos.

El Gobernador, anoche en un acto en Río Cuarto, planteó: “Córdoba como es la hermana mayor de las provincias del interior, y por eso no se queda callada. Seguramente lo que hoy dicen en privado muchos dirigentes del interior, se transformará en una realidad. Hablo con todos los dirigentes no sólo de mi partido, hay gobernadores de otras fuerzas políticas que piensan lo mismo, no soy yo el que tiene que decir cuando los otros dirigentes lo manifestarán”. La frase va en dirección con el posicionamiento nacional que busca para liderar un movimiento de gobernadores.

En la entrevista, Caserio insistió en que los dichos del Presidente “estaban sacados de contexto” porque se hizo “un recorte” de ese material. En el registro se escucha a Fernández decir la frase que trascendió y, además, responderle al Gobernador tildándolo de “amigo” del macrismo.

“El Presidente nos comentó cómo veía la situación en Córdoba. Pero al video lo cortaron y lo sacaron de contexto. Lo que decimos es que ellos (el oficialismo provincial y JxC) buscan aislar a Córdoba o que se piense que es castigada”, subrayó Caserio.

Sobre las expectativas que tiene el FdT de cara a las elecciones del próximo domingo en esa provincia, Caserio comentó que “la elección de las PASO no fue lo que esperábamos y la banca en el Senado está en riesgo porque hay una diferencia importante con el segundo lugar. Esa es la realidad”.

“Estamos trabajando a full, con todas las pilas, pero conservar el Senado es un desafío enorme que pareciera que la elección está estabilizada según los datos que tenemos y entonces la banca en el Senado está lejana”, agregó.

Caserio calificó de “payaso” al diputado y candidato a senador nacional de JxC, Luis Juez quien ayer sostuvo “no me calentés la oreja, porque lo cago a trompadas” en referencia a Fernández. “Siempre fue así. Macri lo puso en una embajada de Ecuador y lo tuvieron que sacar por las estupideces que dijo”, añadió.

Hace poco más de un mes, Caserio ya había fustigado a Schiaretti planteando que si el FdT “pierde una banca, irá al macrismo”. En las PASO, el Frente de Todos obtuvo apenas 10,9% de los votos y quedó en el tercer lugar. “Estamos disputando el segundo lugar con el gobernador Schiaretti, que se dice peronista pero está en contra del gobierno nacional”.

De repetirse los resultados de las primarias, Caserio perdería su banca a manos de Hacemos por Córdoba, mientras que para Diputados es probable que JxC sume seis (uno más del que tiene), el schiarettismo quede con dos (uno menos que en la actualidad) y el FdT conserve el que tiene (para perderlo debería sacar alrededor de ocho por ciento).