CórdobaNoTeQuiere, el rechazo de Córdoba a la visita de Alberto Fernández

El presidente Alberto Fernández trasladará este viernes su agenda oficial a la provincia de Córdoba, donde recorrerá la Fábrica Argentina de Aviones Brigadier San Martín (FAdeA) e inaugurará dos tramos de la Autopista Ruta Nacional 19.

En las horas previas a la llegada del mandatario, habitantes de esa provincia salieron a rechazar la visita oficial en redes sociales bajo los hashtags #CórdobaNoTeQuiere y #NoVengasCuliau.

Ante esto, el escritor Federico Andahazi se sumó e ironizó: “Parece que alguien anda con ganas de explicar de dónde salieron los cordobeses. Por las dudas, le dicen: #CordobaNoTeQuiere”; como una chicana a los recientes dichos del jefe de Estado: “Los mexicanos salieron de los indios, los brasileños salieron de la selva, pero nosotros, los argentinos, llegamos en los barcos de Europa”.

Parece que alguien anda con ganas de explicar de dónde salieron los cordobeses. Por las dudas le dicen: #CordobaNoTeQuiere — Federico Andahazi (@andahazi) June 24, 2021

Otro de los usuarios que se incorporó al hashtag recordó el momento en que Alberto Fernández dijo: “Si alguna vez me ven claudicar en lo que digo, salgan a la calle y recuérdenme que les estoy fallando”.

“Si alguna vez me ven claudicar en lo que digo, salgan a la calle y recuérdenme que les estoy fallando”

Alberto Fernández #CordobaNoTeQuiere pic.twitter.com/gwYvwPwo83 — Ariel Squeff (@ArielSqueff1977) June 24, 2021

“El respeto se gana... Y usted no lo logró, #CordobaNoTeQuiere ni ahora ni nunca!! No gaste combustible que pagamos todos. No venga”, dijo otro.

El respeto se gana... Y usted NO lo logro, #CordobaNoTeQuiere ni ahora ni nunca!! No gaste combustible que pagamos todos NO VENGA pic.twitter.com/3LbyOHqPfw — Paola (@paolaquevedo31) June 24, 2021

Otros en cambio, centraron su crítica en la gestión de la pandemia. “A qué va? Casi 100.000 muertos y el tipo en lugar de estar 100% presionando para traer vacunas, qué hace? Se va a hacer campaña a Cordoba solo para mendigar algunos votos porque sabe que pierde en Cordoba en vísperas de las elecciones”, manifestó otro usuario.

#CordobaNoTeQuiere

A que va? Casi 100.000 muertos y el tipo en lugar de estar 100% presionando para traer vacunas, que hace?

Se va hacer campaña a Cordoba solo para mendigar algunos votos porque sabe que pierde en Cordoba en vísperas de las elecciones. pic.twitter.com/XGoOdyfy2K — Dany (@reglapunta) June 24, 2021

En esta misma línea, una mujer lamentó que su madre aún espere la segunda dosis. Y expresó: “Mi mamá esperando la segunda dosis hace meses. Un primo perdió a sus padres. No pude despedir a una gran amiga. Casi sin trabajo”.

Mí mamá esperando la segunda

dosis hace meses.

Un primo perdió a sus padres.

No pude despedir a una gran amiga.

Casi sin trabajo.

Esa voz irritante haciéndose

el cocorito, títere de la multiprocesada,

que siempre despreció está provincia.#CordobaNoTeQuiere pic.twitter.com/ODW0gXbFp4 — Paola F. (@Paola_Furtado) June 24, 2021

La visita de Fernández a Córdoba

A partir de las 12, Fernández irá a FAdeA, en Córdoba capital, donde entregará un avión Pampa III a la Fuerza Aérea. Junto al ministro de Defensa, Agustín Rossi, y otras autoridades, el Presidente visitará pabellones de helicópteros y de aeronaves de las líneas Pampa y Hércules, para luego encabezar un acto en el que presenciará una demostración del despegue del avión Pampa III que la fábrica estatal entregará a la Fuerza Aérea.

Posteriormente, a las 13.30, Fernández inaugurará dos tramos de la Autopista RN 19 San Francisco-Córdoba (Cañada Jeanmarie-Arroyito y Arroyito-Río Primero). Lo hará en el kilómetro 226 de la citada ruta, a la altura de Camino Arroyito-Sacanta, y estará acompañado por el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis.

Esas obras tienen una extensión de 92,1 kilómetros y una inversión entre ambos tramos de casi 12.500 millones de pesos, que generaron 470 puestos de trabajo. En ambas actividades Fernández estará acompañado también por el gobernador Juan Schiaretti.

Algunos de los mensajes en Twitter

#CordobaNoTeQuiere No sabes el cordobazo que te vas a comer alberto...



te queda poco y lo sabes. pic.twitter.com/CKgzn4wLp2 — MARTIN DA ROSA (@DaPepitos07) June 24, 2021

Mañana viene Alberto a Córdoba. Muchos le dicen #FernandezCordobaNoTeQuiere, pero yo prefiero el más tradicional #NoVengasCuliau — Pablo Demarchi (@desdelasaulasx) June 24, 2021

LA NACION