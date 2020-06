El recambio de autoridades debería concretarse en agosto, pero por el coronavirus se extendieron los mandatos hasta 2021 Crédito: Prensa CGERA

Nicolás Balinotti Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 12 de junio de 2020 • 14:31

El Ministerio de Trabajo prohibió cualquier tipo de asamblea y/o elección sindical hasta septiembre para evitar el amontonamiento de personas por el avance del coronavirus . Con esta medida, la resolución 238, Claudio Moroni extendió además los mandatos de las autoridades vigentes en cada sindicato. Fue lo que pasó, por ejemplo, en el gremio del neumático o el de la alimentación. Pero ¿qué pasa en la CGT , que preveía renovar sus autoridades en agosto de 2020?

"No habrá nada hasta el año que viene. Se extiende el mandato de todo el consejo directivo hasta 2021", dijo a LA NACION Héctor Dae r, uno de los dos jefes junto con el barrionuevista Carlos Acuña . De esta manera, los dos sobrevivientes al triunvirato de mando que había nacido en 2016 continuarán juntos hasta por lo menos abril del año que viene. ¿Por qué abril? En la central obrera saben que es improbable convocar en enero al Comité Central Confederal, el tribunal que habilitaría la elección.

La postergación todavía no se oficializó en el consejo directivo cegetista, aunque anoche, en una reunión de la mesa chica, se lo dio como un hecho . "Estamos dedicados a la pandemia y sus efectos. Además, hasta septiembre no se puede hacer nada por la resolución ministerial", explicó un jerárquico de la central obrera peronista.

El 22 de agosto de 2016 votaron 1582 congresales sobre un total de 2191. En cantidad de sindicatos fue así: se unieron 124 sobre 213 organizaciones confederadas. Es decir, quedaron afuera 89 gremios. Proyectan hoy en la CGT que la reunificación dejaría afuera a menos de 20 organizaciones, y una de ellas podría ser el gremio de los camioneros, que encabezan los Moyano.

Por la pandemia, Daer y Acuña dejaron de lado la elaboración de los padrones. Sin embargo, evalúan una depuración de algunos gremios o federaciones que estarían repetidos y que duplicarían la cantidad de congresales habilitados para votar. Descreen que existan 213 organizaciones confederadas. "No son más de 160", estimó uno de los referentes hace algunas semanas.

"Hoy no existe un dirigente que nos represente a todos, no hay un liderazgo indiscutido. Si el triunvirato es el camino de la unidad, seguirá el triunvirato ", coincidieron en la cúpula cegetista. Puertas adentro, este es un mensaje implícito para el moyanismo, el sector más rebelde que no comulga con Daer y que no lo apoyaría si es que se resuelve que haya un solo secretario general.

Pablo y Hugo Moyano encabezan el bastión opositor en la CGT Fuente: Télam

Con el barrionuevismo casi extinguido y el moyanismo reivindicado a veces por el presidente Alberto Fernández , la disputa podría definirse entre "los Gordos" y los aliados del camionero, como sucedió durante el menemismo. Pero hay un dato importante, sin embargo, que alteraría cualquier proyección: ni Hugo Moyano ni su hijo Pablo estarían decididos hoy a pelear por recuperar el control de la CGT. Tienen sus argumentos: sin el timón de la central obrera conservaron sus beneficios e influencia con el poder. Además, evitarían así capitanear un barco ajeno en un contexto de ajuste y depresión económica.