Liberaron a Nahuel Gallo, el gendarme argentino detenido en Venezuela por el régimen de Maduro

El gendarme argentino Nahuel Gallo fue liberado este domingo por el gobierno venezolano, tras permanecer desde diciembre de 2024 —448 días— detenido por orden del régimen de Nicolás Maduro. El joven excarcelado ya se encuentra en viaje de regreso a la Argentina en un avión privado relacionado con la dirigencia de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y usado habitualmente por Claudio “el Chiqui” Tapia.

“Acabo de hablar con Nahuel y puedo informarles que ya está volando hacia la Argentina. Estamos profundamente emocionados. Víctor podrá abrazar a su papá en pocas horas”, escribió su mujer María Alexandra Gómez a través de las redes, donde también extendió su agradecimiento.

La aeronave en la que está de vuelta Gallo a la Argentina pertenece a Baires Fly, una empresa asociada al titular de la AFA, “el Chiqui” Tapia, y con vínculos con Fred Machado. De hecho, fue el máximo ente del fútbol nacional el que emitió el primer comunicado oficial al respecto de la liberación del cabo primero, con la novedosa imagen del oficial excarcelado acompañado de autoridades del organismo.

“Expresamos nuestro más sincero agradecimiento a la señora presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, por su sensibilidad y disposición para atender esta situación, demostrando que el deporte también puede ser un puente efectivo para el entendimiento y la cooperación para una acción humanitaria de esta envergadura”, indicó el comunicado al que titularon “El fútbol, un puente humanitario”.

Reg: LV-KMA photos Aircraft: Bombardier Learjet 60 Avión que traslada al gendarme Nahuel Gallo a la Argentina

“Asimismo, reconocemos a la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) por facilitar el contacto que permitió este acercamiento, reafirmando que los lazos construidos a través del fútbol pueden contribuir positivamente al bienestar de nuestras naciones”, prosiguió el texto publicado en la página de la AFA. Junto a Gallo, posan Luciano Nakis, prosecretario del máximo ente del fútbol argentino, y el jefe de relaciones institucionales de la Asociación, Fernando Isla Cáceres.

Comunicado del Gobierno

El titular de Cancillería, Pablo Quirno, se refirió a la liberación en las redes sociales: “Gallo fue liberado y ya se encuentra fuera de la República Bolivariana de Venezuela”.

“La República Argentina expresa su reconocimiento por las múltiples gestiones realizadas por países aliados que contribuyeron a ejercer la presión internacional necesaria para lograr su liberación. En particular, destaca el firme apoyo del Gobierno de la República Italiana, del Gobierno de los Estados Unidos de América, así como también de la organización no gubernamental Foro Penal, cuya labor en la defensa de los derechos humanos resultó fundamental, y tantas otras personas e instituciones que colaboraron desde el anonimato para llegar a esta deseada liberación”.

El Gobierno insistió en que Argentina continúa exigiendo al régimen venezolano “la inmediata liberación del ciudadano argentino Germán Giuliani, así como de todas las personas privadas de su libertad por razones políticas”.

“¡Nahuel Gallo está volviendo a casa! Esta victoria es de todos los que lucharon por su libertad, en cada una de sus formas. El gendarme argentino estará pronto en Argentina y reunido con su familia", celebró la senadora libertaria Patricia Bullrich.

Versiones que comenzaron a circular temprano

Este domingo al mediodía comenzaron a circular versiones sobre su liberación y un eventual regreso a la Argentina. Con el correr de las horas, la noticia fue confirmada oficialmente. Más temprano, su esposa, María Alexandra Gómez, había señalado: “A esta hora no tenemos mayor información sobre el paradero de Nahuel, pero estamos esperando noticias positivas después de 448 días de injusticias”.

Nahuel Agustín Gallo junto a su hijo y esposa @gg_alexand95764

La detención

Gallo prestaba servicio en Mendoza y residía en la localidad de Uspallata antes de su detención. Al momento de ser arrestado, en la frontera entre Venezuela y Colombia, se encontraba de licencia para visitar a su familia. La Cancillería argentina había indicado entonces que las autoridades venezolanas lo acusaban de espionaje.

En aquel momento, luego de días de incertidumbre sobre su paradero y del reclamo de sus allegados para que interviniera el Gobierno argentino, las autoridades del país caribeño informaron que estaba alojado en el penal El Rodeo I.

