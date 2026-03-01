A qué hora habla Javier Milei hoy: el discurso en el Congreso del 1° de marzo

El Gobierno nacional publicó las disposiciones legales para el acto de apertura de las sesiones ordinarias. La normativa establece la organización de la ceremonia ante la Asamblea Legislativa para la jornada del domingo 1° de marzo. Este evento marca el inicio de la actividad en el Palacio Legislativo bajo la conducción de Javier Milei tras las victorias parlamentarias de 2025.

A qué hora habla Javier Milei hoy

El mandatario pronunciará su mensaje a las 21 horas. La administración nacional seleccionó este horario para alcanzar el máximo nivel de audiencia en el prime time televisivo.

El personal del Parlamento realiza pruebas de sonido e iluminación para la transmisión televisiva oficial Nicolas Suarez

El Decreto 107/2026 formaliza la convocatoria institucional y ratifica la estrategia de comunicación para la transmisión por cadena nacional. Esta modalidad replica la decisión del año anterior para asegurar que el contenido llegue a la mayor cantidad de ciudadanos posible.

Los detalles de la preparación del mensaje presidencial

La Casa Rosada solicitó a los integrantes del gabinete nacional el envío de los puntos centrales de sus gestiones. Los ministros tuvieron que remitir los ejes de trabajo y las proyecciones para 2026.

Estos documentos sirven como insumo principal para el texto que presentará el jefe de Estado ante los legisladores. La Jefatura de Gabinete, bajo la coordinación de Manuel Adorni, centralizó la recepción de la información para su posterior análisis.

El presidente cerrará el contenido del discurso de forma personal junto a sus asesores más cercanos. El estratega Santiago Caputo impulsa la organización del evento en horario nocturno para potenciar el impacto del mensaje en la opinión pública.

El Gobierno nacional prepara definiciones calificadas como ambiciosas en materia de reformas parlamentarias Rodrigo Néspolo

El rol de la Cámara de Diputados y la seguridad

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se encargó de las tareas de coordinación logística para la jornada. El trabajo incluyó reuniones con las autoridades del Senado y la Casa Rosada para definir el operativo de seguridad. El despliegue contempló la custodia del perímetro del Congreso y el control de los accesos para los invitados especiales.

El presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem coordina la logística y seguridad con el Senado Captura LN+

Ministerios como Interior, Salud, Capital Humano y Seguridad trabajaron de forma conjunta en los preparativos. Estas carteras aportan datos específicos sobre las metas alcanzadas y los proyectos futuros que integrarán el anuncio.

El personal técnico del Parlamento realizó las pruebas de sonido y de iluminación para la transmisión que produce el equipo de comunicación oficial. La organización buscará que la ceremonia transcurra sin inconvenientes técnicos durante la exposición del mandatario.

El oficialismo organizó, además, una actividad partidaria posterior al compromiso institucional en el Congreso. El núcleo duro de La Libertad Avanza asistirá a una cena en la Quinta de Olivos una vez que finalice la cadena nacional. El encuentro privado reunirá a los principales referentes del espacio libertario junto al presidente.

La invitación a los legisladores ocurrió a través de canales específicos dentro de la estructura partidaria. El diputado Gabriel Bornoroni comunicó la convocatoria a los integrantes de la Cámara Baja.

