La apertura de las sesiones ordinarias en el Palacio Legislativo convoca a las principales autoridades del país para la jornada institucional de este domingo. El discurso de Javier Milei ante la Asamblea Legislativa inicia el periodo parlamentario anual en un contexto de consolidación para la fuerza oficialista.

¿Cómo ver en vivo el discurso de Javier Milei en el Congreso?

La cadena nacional emite el discurso de Javier Milei este domingo 1° de marzo a las 21. Esta medida legal obliga a todas las emisoras de radio y canales de televisión abierta del país a transmitir la señal de forma simultánea.

El discurso de Javier Milei se podrá ver en vivo por cadena nacional y LN+ [e]MARTIN ZABALA - XinHua

La señal de LN+ brinda una cobertura exclusiva del evento con un despliegue técnico y periodístico especial para el seguimiento de la jornada a través de las siguientes señales:

Flow : canal 15

: canal 15 DirecTV : canales 715 y 1715

: canales 715 y 1715 Telecentro : canales uno y 705

: canales uno y 705 TDA : canal 25.3

: canal 25.3 YouTube: transmisión en vivo en el perfil oficial del canal

Las plataformas de streaming y los sitios web de noticias también replican la transmisión oficial para el acceso desde dispositivos móviles. El horario nocturno responde a una planificación estratégica de Santiago Caputo para captar una audiencia superior a la de los actos tradicionales de apertura. La disposición horaria consta en el Decreto 107/2026 que el Boletín Oficial publicó el miércoles pasado.

La administración oficialista llega al recinto con un poder político consolidado Soledad Aznarez

Cena de camaradería para el sector oficialista en Olivos

Tras el acto en el Palacio Legislativo, el mundillo libertario se traslada a la residencia presidencial para un encuentro privado. El jefe de Estado encabeza una cena para sus ministros y los legisladores de los bloques violetas.

Los representantes de partidos como el Pro o el radicalismo no figuran en la lista de invitados para esta cita nocturna. Un miembro del Gabinete confirmó a LA NACION el menú para la reunión en la Quinta de Olivos: “Nos dijeron que comíamos asado”. Esta juntada de libertarios pura cepa cierra la jornada dominical tras la apertura de las sesiones ordinarias.

