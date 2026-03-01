Cómo ver en vivo el discurso de Javier Milei en el Congreso
El mensaje del Poder Ejecutivo ante la Asamblea Legislativa inicia el periodo parlamentario de este domingo; tendrá lugar a las 21 horas
La apertura de las sesiones ordinarias en el Palacio Legislativo convoca a las principales autoridades del país para la jornada institucional de este domingo. El discurso de Javier Milei ante la Asamblea Legislativa inicia el periodo parlamentario anual en un contexto de consolidación para la fuerza oficialista.
¿Cómo ver en vivo el discurso de Javier Milei en el Congreso?
La cadena nacional emite el discurso de Javier Milei este domingo 1° de marzo a las 21. Esta medida legal obliga a todas las emisoras de radio y canales de televisión abierta del país a transmitir la señal de forma simultánea.
La señal de LN+ brinda una cobertura exclusiva del evento con un despliegue técnico y periodístico especial para el seguimiento de la jornada a través de las siguientes señales:
- Flow: canal 15
- DirecTV: canales 715 y 1715
- Telecentro: canales uno y 705
- TDA: canal 25.3
- YouTube: transmisión en vivo en el perfil oficial del canal
Las plataformas de streaming y los sitios web de noticias también replican la transmisión oficial para el acceso desde dispositivos móviles. El horario nocturno responde a una planificación estratégica de Santiago Caputo para captar una audiencia superior a la de los actos tradicionales de apertura. La disposición horaria consta en el Decreto 107/2026 que el Boletín Oficial publicó el miércoles pasado.
Cena de camaradería para el sector oficialista en Olivos
Tras el acto en el Palacio Legislativo, el mundillo libertario se traslada a la residencia presidencial para un encuentro privado. El jefe de Estado encabeza una cena para sus ministros y los legisladores de los bloques violetas.
Los representantes de partidos como el Pro o el radicalismo no figuran en la lista de invitados para esta cita nocturna. Un miembro del Gabinete confirmó a LA NACION el menú para la reunión en la Quinta de Olivos: “Nos dijeron que comíamos asado”. Esta juntada de libertarios pura cepa cierra la jornada dominical tras la apertura de las sesiones ordinarias.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Paula Rossi.
