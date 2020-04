El presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, decidió habilitar la feria judicial decretada por el coronavirus para tratar el planteo de Cristina Kirchner Crédito: Prensa HCDN

El presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz , habilitó hoy la feria judicial dispuesta por el coronavirus para tratar el planteo que presentó anteayer la vicepresidenta Cristina Kirchner y le dio vista al procurador general, Eduardo Casal, para que dictamine.

Cristina Kirchner, en carácter de presidenta del Senado, le pidió el miércoles pasado al máximo tribunal que avalara la posibilidad de que la Cámara alta sesione de manera remota, por teleconferencia, ante las prohibiciones dispuestas por la pandemia. El planteo es una "acción declarativa de certeza". Solicita que la Corte "de modo urgente y mediante un trámite sumarísimo" declare si es constitucionalmente posible que el Senado sesione "mediante medios digitales".

La procuración tendrá ahora 48 horas para presentar su dictamen. Según la resolución que firmó hoy Rosenkrantz, ese plazo empieza a correr desde la notificación -que según fuentes de la Corte, ya sucedió- "sin computar los días sábado y domingo".

Fuentes de la Corte informaron a LA NACION que la vista es "por la competencia, no por el fondo"; es decir, para que el procurador dictamine si corresponde o no que la Corte tome el caso. Una vez que esté presentada esta opinión -que no es vinculante-, el presidente del tribunal convocará a un acuerdo para tratar el tema, adelantaron. El plazo para presentar el dictamen vencerá el martes, dijeron en la Procuración.

La vicepresidenta espera que la Corte se pronuncie sobre los alcances del artículo 30 del Reglamento del Senado, que dice que "los senadores constituyen Cámara en la sala de sus sesiones y para los objetos de su mandato, salvo en casos de gravedad institucional".

Cristina Kirchner sustenta su pedido en la "excepcionalísima circunstancia" de pandemia que atraviesan el país y el mundo. "No hay duda alguna de que las actuales circunstancias revisten una gravedad institucional como no se ha conocido en el mundo. Nunca. Y en el caso puntual sometido a vuestro conocimiento, refiere ni más ni menos a la posibilidad de funcionamiento mismo de uno de los tres poderes que conforma el Estado argentino", afirmó.