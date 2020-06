Jorge Macri, duro con Kicillof

El intendente de Vicente López, Jorge Macri, criticó duramente al gobernador bonaerense Axel Kicillof, luego del anuncio de la extensión de la cuarentena rígida en la provincia de Buenos Aires por la pandemia de coronavirus : "Lo de ayer me pareció la cronología del no anuncio: cuando uno habla tanto es porque tiene poco para decir ", aseguró.

En declaraciones al programa Cada mañana, por Radio Mitre, Macri señaló: "El gobernador definió que para la próxima etapa de apertura hacen falta 21 días sin ningún contagio , algo imposible. Puso para una enfermedad que no tiene vacuna, por lo cual es imposible plantear el no contagio, la misma regla para La Matanza de más de un millón 200 mil habitantes que para San Cayetano que tiene 10 mil".

El intendente comparó la situación con lo que sucede en la Ciudad de Buenos Aires: " Evidentemente no hay ninguna voluntad de abrir , algo muy distinto a lo planteado por Horacio Rodríguez Larreta, que explicó que un montón de variables en juego definen cómo uno va ajustando".

"Tenemos que tratar de eliminar las injusticias e inequidades . Que un hipermercado donde pasan miles de personas por día, agarran el mismo changuito, vende todo, hasta indumentaria y calzado. Pero un pequeño comercio no lo puede hacer", señaló Macri.

Macri fue más allá en sus críticas: "El gobernador intenta concentrar todo y termina no definiendo casi nada . Para eso estamos los intendentes. Lo peor que nos puede pasar es el desorden. Los que gobernamos tenemos que asumir costos en las decisiones que tomamos".

"Yo he planteado la necesidad de abrir los templos, no para una misa o para reuniones grandes. Ahí adentro funcionan los grupos de autoayuda. Les estamos pidiendo a las iglesias que nos asistan en entregar comida y no pueden hacer en lo que es su eje central, que es asistir, ayudar en fe emocional", aseguró Macri.

Sobre la situación particular de Vicente López y el avance de la pandemia, el jefe comunal brindó los datos de ocupación hospitalaria: "Hoy tenemos dos personas con Covid positivo en terapia intensiva con 36 camas con respirador. Tenemos 9 personas en piso y 10 personas en centros de aislamiento extrahospitalario. Tenemos 11 personas en el hospital esperando el estudio".