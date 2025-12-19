Desde el agro cuestionan la nueva postergación del acuerdo Unión Europea-Mercosur

La reciente decisión de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de postergar la firma del Acuerdo de Asociación con el Mercosur hasta enero de 2026 ha generado un fuerte rechazo en la cadena agroindustrial argentina. Según un informe de la Bolsa de Cereales y la Fundación INAI, esta nueva demora “vuelve a evidenciar que los obstáculos ya no son técnicos ni comerciales, sino políticos y domésticos en la UE”. El documento sostiene que la ponderación de las disposiciones agrícolas está retrasando un pacto que es “mucho más que un simple entendimiento sobre liberalización comercial”.

Desde el sector privado califican el accionar de los “detractores europeos” como un comportamiento basado en el “prejuicio o malentendido (probablemente basado en la desinformación)” más que en criterios objetivos. El informe es enfático al señalar que “de ninguna manera el Acuerdo ni los países del Mercosur representan un riesgo para la agroindustria europea”. De hecho, se remarca que la competitividad de la Argentina y Brasil se sustenta en la “calidad, higiene y sanidad de su producción”.

Respecto a las preocupaciones sanitarias, las entidades aseguran que “no hay riesgo que ponga en peligro al consumidor europeo”, dado que las exportaciones deberán seguir cumpliendo con exigencias “extremadamente rigurosas”. Además, el documento recuerda que el Mercosur ha demostrado ser un “socio confiable” a través de un historial comercial con mercados de “altísimo nivel de vigilancia sanitaria”, lo que invalida cualquier objeción científica para frenar la firma.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen Harry Nakos - AP

En términos comerciales, la Bolsa de Cereales y la Fundación desestiman las amenazas a los productores locales de la Unión Europea. El análisis destaca que se han previsto mecanismos para abordar las sensibilidades, incluyendo productos excluidos y canastas de liberalización de hasta 15 años. Incluso en los casos de apertura mediante cuotas, estas “en ningún caso superan el 2% del consumo en la UE”, lo que demuestra que no existe posibilidad de un daño comercial real.

El informe también pone bajo la lupa la asimetría en los subsidios y señala que la UE es el “segundo mayor subsidiador mundial”, con US$101 mil millones en 2024. Mientras que el apoyo a los productores europeos representa un 16,4% de sus ingresos, en Argentina ese nivel es “negativo, -11,9%”. Ante este escenario, califican como un exceso el pedido de nuevas salvaguardias agrícolas, afirmando que esto implicaría “ir contra las reglas comerciales multilaterales (OMC)”.

Desde la perspectiva del impacto ambiental, destacan la actitud “absolutamente constructiva” al aceptar en 2024 un instrumento adicional sobre “Comercio y Desarrollo Sostenible”. El documento afirma que el Mercosur puede dar “garantías de la sostenibilidad de su producción agroindustrial”, asegurando que en muchos casos lo hace incluso “en mejores condiciones que la UE”, por eso, desestiman que haya un impacto ambiental.

Así se movilizaban los agricultores de Francia

En el plano geopolítico, el análisis advierte que, por el contrario, Europa está perdiendo una oportunidad histórica en un contexto de “fragmentación de cadenas globales de valor”. Al demorar el vínculo con el Mercosur, la UE pone en riesgo la construcción de una alianza con un bloque llamado a ser “garante de la seguridad alimentaria y energética”, dos temas que hoy dominan la agenda internacional.

Por otra parte, advierten sobre la crisis de credibilidad del bloque europeo. Citando al canciller alemán Friedrich Merz, el informe subraya que retrasar o abandonar el acuerdo perjudicaría la posición global de la UE. “Mercosur ha sido claro: está listo para firmar el acuerdo cerrado en diciembre de 2024. Confiamos que la capacidad y visión estratégica de los líderes europeos terminará inclinando la balanza hacia la concreción del tan esperando acuerdo de asociación birregional, respetando los términos consensuados y evitando renegociaciones que pongan en peligro el delicado balance de concesiones intercambiadas a lo largo de 25 años", sintetizaron.