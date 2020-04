El partido puso como condición que el nuevo tributo no se use para perseguir a opositores y que se tenga en cuenta la caída del valor de los activos Crédito: Prensa UCR

A diferencia del rechazo planteado desde la cúpula de Juntos por el Cambio , la UCR porteña se manifestó en favor de "un debate serie" para implementar " un impuesto -adicional y extraordinario- a las grandes fortunas", tal como propone un proyecto en elaboración del kirchnerismo, avalado por el presidente Alberto Fernández en medio de las necesidades fiscales que abrió la pandemia del coronavirus .

"En el marco de la crisis económica y social, con millones que han perdido su fuente de ingreso y un Estado que, producto de las malas praxis acumuladas durante tantas décadas, carece de instrumentos adecuados de política económica, suena razonable exigir una colaboración especial a aquellos que más tienen", señala el comunicado al que accedió LA NACION y que está firmado por Mesa Directiva de la UCR de la ciudad.

Guillermo de Maya es el titular de esa mesa, en la que son mayoría los dirigentes cercanos a Emiliano Yacobitti, Enrique "Coti" Nosiglia y Daniel Angelici (este último intenta desbancar a Nosiglia) junto a algunos referentes de otros sectores, como los que encabezan Facundo Suárez Lastra y Jesús Rodríguez. De Maya es un hombre cercano a Yacobitti y, por ende, al senador nacional Martín Lousteau. No es la primera vez que la UCR porteña desafía el status quo de la alianza que lidera el macrismo.

El texto difundido hoy marca algunas condiciones ineludible para el debate del nuevo tributo. En primer lugar, que el impuesto no se convierta en herramienta de persecución a un sector que no acompaña al Gobierno. "El diseño tributario no puede ser concebido como una herramienta de señalamiento ni persecución a sectores que el oficialismo siente distantes. Menos aún en horas en que lo que va a hacer la diferencia entre el éxito y el fracaso es la capacidad de acción colectiva. Por ello, nos preocupa que la iniciativa haya sido precedida de la diatriba presidencial en contra del sector empresarial", indicaron.

En segundo lugar, la UCR porteña entendió que el diseño del impuesto debe considerar que el valor de los activos ha caído con la crisis. "Producto de nuestra propia crisis primero y del impacto de la pandemia posteriormente, el valor de los activos de muchos de los argentinos que serían sujetos al tributo sufrió grandes pérdidas", explican, para recordar que "el capital privado será lo que permitirá una más acelerada recuperación posterior" a la crisis.

Por último, el documento apunta a la tenencia de títulos públicos argentinos por parte de quienes serán destinatarios del impuesto. "[Los títulos argentinos] han sufrido una gran caída de precio, han sido reperfilados y hoy mismo serán objeto de una oferta de reestructuración. Resulta cuanto menos contradictorio haber elevado impuestos al patrimonio en diciembre del año pasado con la ley de emergencia y volver a hacerlo hoy de manera extraordinaria e ignorar que son esas decisiones del propio Estado argentino las que por otro lado erosionan severamente el valor de los activos", dice el comunicado.

Tras señalar que muchos grandes empresarios están también realizando donaciones para enfrentar a la pandemia, el radicalismo porteño llama a que el Estado y la dirigencia política den "lo mejor de sí" y debatan "respetuosa y rigurosamente".

"Si, en cambio, la intención es aprovechar la crisis como una excusa para utilizar el Estado señalando enemigos políticos, no dudaremos en señalar que este es un episodio más de una larga tira que resultará particularmente pernicioso en la situación de enorme vulnerabilidad que atraviesa nuestra querida Argentina", concluye el comunicado firmado por la Mesa Directiva de la UCR porteña.