El funcionario nacional además confirmó que él aún no se vacunó contra el Covid-19

El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, se refirió al inicio del ciclo lectivo 2021 en el país, destacó que mañana comienzan las clases presenciales en doce provincias, tras lo sucedido días atrás en otras cuatro, y estipuló que de acá a tres meses estarán vacunados contra el coronavirus todos los docentes y también el personal no docente.

"Es un paso muy importante seguir construyendo confianza. Esperamos que el proceso de vacunación comience esta semana de manera escalona en distintos puntos del país. En total hay 1.450.000 personas entre personal docente y no docente. Calculamos que entre meses todos estarán vacunados", dijo el funcionario en diálogo con radio Mitre.

Asimismo Trotta explicó que quienes quieran recibir la dosis contra el Covid-19 deberán inscribirse para que el Gobierno pueda tener la información completa y así ordenar las prioridades. Destacó que primero será el turno de los trabajadores de la educación inicial y especial y también de los directivos. Entre estos calculan 450 mil docentes.

El ministro además indicó que en el proceso de inoculación se dará un lugar primordial al personal educativo para proteger la escuela. "Tenemos que sostener la presencialidad cuidada con la llegada del invierno, estamos contrarreloj. Por eso priorizamos a los docentes, porque la escuela es un espacio donde se garantizan los derechos", aseguró y añadió: "Pueden existir retrocesos pero tiene que ser por un tiempo determinado, con evaluación", en referencia a posibles suspensiones de los chicos en las aulas.

Si bien confirmó que aún no cuenta con información oficial al respecto, Trotta dijo que según estimación en los primeros días de clases se reportaron 45.000 burbujas y que de ellas cerca de 88 debieron cerrarse y volver a las clases desde casa debido a posibles contagios.

Consultado sobre el cierre de la paritaria docente, luego de que el viernes el Gobierno acordó con los gremios un aumento del 34,55%, afirmó que "ningún docente en marzo va a ganar menos de 31 mil pesos" neto.

Por último Trotta brindó declaraciones sobre el vacunatorio montado en el Ministerio de Salud, donde recibieron dosis de la vacuna funcionarios y personalidades que no eran prioridad según la campaña oficial, y dijo que fue una grave equivocación.

"Por eso el Gobierno actuó rápido, es muy importante que sea un esquema transparente y ese es el compromiso de nuestra ministra, transparentar y acelerar la marcha". Y a continuación habló sobre las protestas de ayer en todo el país y aseveró respecto de las bolsas mortuorias colgadas en las rejas de la Casa Rosada: "Todos tenemos derecho a expresarnos en democracia pero el odio nunca es buen consejero. Repudiamos esas imágenes, deberían ser repudiadas por toda la dirigencia de la Argentina".

Al cerrar, indicó que él aún no recibió ninguna dosis, que tampoco lo hizo ningún funcionario de su ministerio, y dijo que su padre sí fue vacunado, con turno, como lo ordena el proceso. "No me vacuné, lo haré cuando la autoridad lo disponga. Mi padre se vacunó hace una semana con turno, mi madre no se vacunó, mis suegros tampoco".

