Papá Noel y los F-16: el curioso saludo de la Fuerza Aérea por Navidad

La Fuerza Aérea Argentina difundió un saludo navideño protagonizado por un Papá Noel creado con inteligencia artificial que felicitó a los integrantes de la institución por la reciente incorporación de los aviones F-16, destinados a “defender los cielos de la patria”. El video fue publicado en las cuentas oficiales de la fuerza y se conoció luego del tradicional Concierto de Navidad realizado en el helipuerto del edificio Cóndor.

El material audiovisual muestra a un Papá Noel destacando la llegada de los nuevos cazas y deseando una “muy feliz Navidad” a todo el personal de la Fuerza Aérea. En el mensaje, el personaje virtual se dirige a los integrantes de la institución y los describe como “los verdaderos dueños del aire”.

El video combina animación generada por inteligencia artificial con tomas reales de los aviones recientemente incorporados y de personal militar vinculado a su operación. En las imágenes, se observan algunos de los pilotos argentinos celebrando la llegada de los F-16 y escenas en las que el Papá Noel digital pasa junto a ellos en su trineo, integrando el saludo festivo con imágenes asociadas a la capacidad aérea de la fuerza.

Uno de los tramos más llamativos del mensaje muestra al trineo desplazándose por la ciudad de Buenos Aires, donde el personaje virtual vuela junto al Obelisco.

El saludo fue difundido con un texto institucional que explicó el contexto de su presentación. “Al finalizar el Concierto de Navidad celebrado en el helipuerto del edificio Cóndor, la Fuerza Aérea Argentina dio a conocer un saludo muy especial que, en esta oportunidad, compartimos con toda la gran familia aeronáutica”, señaló la publicación oficial que acompañó el video.

La difusión del video se produjo luego del concierto navideño que la Fuerza Aérea Argentina realizó el 19 de diciembre. El evento tuvo lugar en el helipuerto del edificio Cóndor, sede central de la fuerza.

La ceremonia tuvo como figura central a la Orquesta de Concierto Mayor “Armando Nalli”, dirigida por el maestro Flavio Garber. El repertorio intercaló entre obras clásicas y piezas del folclore argentino.

Entre las autoridades presentes en el concierto se encontraba el jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, brigadier mayor Gustavo Javier Valverde; el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, vicealmirante Marcelo Alejandro Dalle Nogare; el titular del Ejército Argentino, general de división Oscar Santiago Zarich; y el jefe del Estado Mayor General de la Armada, vicealmirante Juan Carlos Romay.

La nómina de invitados incluyó además al ex jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, brigadier general Xavier Julián Isaac, y al secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa del Ministerio de Defensa, Daniel Martella, teniente coronel retirado. Junto a ellos se sumaron autoridades de la institución, personal militar en actividad, efectivos en situación de retiro, familiares e invitados especiales.