Coronavirus: Carla Vizzotti confirmó que fue Ginés González García quien ordenó vacunar a Eduardo Duhalde en su domicilio

La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, confirmó que fue Ginés González García quien decidió vacunar a Eduardo Duhalde y a la familia del ex presidente en su casa. Además, volvió a decir que ella no supo en su momento sobre el tema y negó la existencia de un sistema de vacunación VIP paralela a la campaña oficial. “No sabía, ya lo dije todas las veces que me lo preguntaron”, explicó la funcionaria en una entrevista con A24, para el programa RM, sobre la inoculación de Duhalde y su familia. “Pueden creer o no creer. Creer es subjetivo”, dijo.

Si bien se hizo público que Eduardo Duhalde, su esposa y sus hijas fueron vacunados en su domicilio gracias a indicaciones del ex Ministro de Salud, Vizzotti se refirió al tema por primera vez y señaló a González García como el responsable. “El ex ministro definió la vacunación de un ex presidente, uno puede estar de acuerdo o no”, dijo. Ante las preguntas de Romina Manguel sobre si la decisión había sido tomada por su antecesor, señaló: “Eso sí, por supuesto. La verdad es que yo no lo sabía”.

Además, Vizzotti volvió a explicar que la vacunación de personas cercanas al poder que no cumplían con los requisitos de ser ni primordiales ni de riesgo, no era “una situación sistemática, en la que había gente que iba a recibir una vacuna todos los días en el Ministerio (...) Eso del vacunatorio VIP como espacio no existe. Fue un solo día, llegaron 10 personas al ministerio y eso le costó el cargo a un ex ministro [por González García]”.

En febrero, Duhalde había afirmado a LA NACION que era el Gobierno el que debía aclarar la situación de su vacunación, que trascendió en una lista de 70 beneficiados con dosis por fuera del protocolo previsto, listado que había sido divulgado por la Casa Rosada. Por su parte, Hilda “Chiche” Duhalde había dicho que no se arrepentía de haberla recibido y que fue una manera de hacerlos “callar”, con motivo de sus críticas a gobierno de Fernández y la figura de Cristina Kirchner.

LA NACION