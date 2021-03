Vacunas vip. Chiche Duhalde: “Fue una manera de hacernos callar”

Luego del escándalo de las vacunas vip, a partir del cual se conoció que el matrimonio Duhalde y sus hijas recibieron de manera irregular la inoculación contra el coronavirus, Hilda “Chiche” Duhalde dijo que no se arrepiente de haberla recibido. Además, dijo que cree que fue una manera de hacerlos “callar”.

En una entrevista con Eduardo Feinmann, en su programa El Noticiero de LN+, Hilda “Chiche” Duhalde reconoció que no se arrepiente de haber recibido en su domicilio la vacuna contra el Covid-19. “No quiero ser hipócrita”, dijo, y aclaró: “Yo no fui a buscar la vacuna”. Lo único que la exsenadora se reprocha es haber permitido la vacunación de sus hijas ya que, por la edad, no tienen mayores riesgos con el virus.

Duhalde cree que desde el Gobierno buscaron el silencio del matrimonio. “Fue una manera de hacernos callar, porque yo fui una de las pocas personas que hablaban”, aseguró.

Sin embargo, la referente busca volver al ruedo político, del que estuvo apartada a raíz del escándalo. “Quiero tener la posibilidad de seguir diciendo lo que veo, lo que sé. Tengo información de cada una de las cosas que pasan en el barrio”, dijo Duhalde. “¡Mamita si hay para contar! sobre lo que sucede en el servicio penitenciario”, dijo, y aseguró que en las cárceles “mandan las presas”.

Chiche Duhalde: "Lo de las vacunas a domicilio fue una manera de hacernos callar"

La exsenadora dijo que quiere “denunciar toda la porquería que estamos viviendo” y que observa “muy debilitada” a la figura de Alberto Fernández. “Cada día es más claro que Cristina conduce el país y le están quitando los alfiles”, dijo.

“Es una lástima que [Cristina Kirchner] esté solo preocupada por su situación personal. El pueblo tiene cada vez más bronca, más dolor, más enojo y está más dispuesto a luchar. No con armas, sino a defender sus derechos. Yo voy a estar con ellos”, finalizó Duhalde.

Ayer, en el programa Fuego Amigo, por Canal 9, el presidente Alberto Fernández se refirió a la polémica nacional a raíz del listado que circuló con personas que recibieron la Sputnik V a partir de gestiones oficiales y en violación del cronograma oficial, donde se encontraba Duhalde y su familia. “Sería mejor que hubiera dicho la verdad. No es que tocaron timbre y los querían vacunar. La verdad es que debe haber pedido que lo vacunen, como todos los que fueron vacunados allí”, sentenció Fernández.

“Tiene que aclararlo el Gobierno, tienen que aclararlo ellos”, fue la lacónica frase que pronunció a fines de febrero el expresidente Duhalde vía telefónica cuando salió a la luz su vacunación irregular junto a la de su esposa, Hilda “Chiche” Duhalde, sus hijas María Eva y Juliana, y su secretario, Carlos Mao.

