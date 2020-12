Coronavirus: dudas y certezas del viaje de 39 horas que traerá la vacuna rusa

El avión de aerolíneas que traerá las vacunas es un Airbus 330 Crédito: AA

17 de diciembre de 2020

"La carga en los aviones es como un tetris, dependiendo de cómo sean los pallets y el packaging podemos traer miles o más de un millón de vacunas en cada vuelo". Así explicaron a LA NACION fuentes aeronáuticas la logística de relojería que delinean desde Aerolíneas Argentinas para traer al país las dosis de Sputnik V, la vacuna rusa contra el coronavirus Covid-19 que compró el gobierno nacional.

Mientras circulan versiones cruzadas sobre los problemas de traslado, en la línea de bandera aseguran que cuentan con aeronaves capaces de traer la vacuna desarrollada por el Fondo de Inversión Directa de Rusia (RDIF, el fondo soberano de la Federación Rusa).

En diálogo con LA NACION, fuentes aeronáuticas explicaron que estaban a la espera de los detalles técnicos para comenzar a calcular cuál es la capacidad máxima de traslado en cada viaje, que, estiman, durará 39 horas entre que despega y regresa al aeropuerto internacional de Ezeiza.

"No está definido el día de partida. Algunos hablan del 21, pero ese día no es, aparentemente. Puede ser el 22 o 23. Por ahora está todo hermético y no llega mucha más información", explicaron desde la aerolínea de bandera, y agregaron. "Lo que sé es que sí vamos a hacerlo, y que se usaría el espacio en bodega únicamente. No es como con los vuelos a China, que se usó la cabina para traer barbijos. Serían aproximadamente 39 horas entre ida y vuelta y tiempo de carga".

LA NACION también dialogó con un experto en carga que lleva más de 25 años en la firma, quien dijo que todavía faltan responder dos cuestiones clave para poder realizar el traslado. "No nos dijeron si serán pallets americanos u europeos. Tampoco sabemos qué elementos utilizarán para la refrigeración y qué tamaño tendrá cada uno de los bultos. Todo eso es lo que nos permite evaluar las dos variables claves para el transporte: superficie y peso", dijo.

Para ejemplificar el concepto de "tetris", y que la optimización del espacio determinará cuántas vacunas llegarán, detalló: "Por ejemplo, en las bodegas, el alto máximo de los pallets es de 1.60 metros. Entonces, suponiendo que se pudieran apilar una arriba del otro, si tienen 85 centímetros, no se podrían poner dos porque no da el alto. Ese alto aún no lo sabemos".

La disposición de los pallets para aprovechar al máximo la superficie de carga

En el mundo existen dos medidas de pallets estandarizadas: los americanos y los europeos. "Los rusos no suelen usar nada que tenga que ver con los americanos, así que creemos que van a optar por los europallets", detalló.

La diferencia entre ambos tiene que ver con las dimensiones: los americanos miden 1.20 por 1 metros. Los europeos 1.20 metros por 80 centímetros. En lo que coinciden es en el peso, unos 25 kilos, y la capacidad máxima de peso a soportar en movimiento oscila entre los 1200 y los 1500 kilos. "En el caso de las vacunas, por lo que creemos, cada pallet no pesará más de 200 kilos con el thermobox incluido".

Un modelo de caja contenedora con refrigeración para preservar las vacunas a -18 grados

"Ya pedí más información, pero seguimos esperando. Están laburando a 220 con documentaciones de las vacunas. Lo nuestro viene después para ellos en prioridad", contaron las fuentes consultadas.

La carga navideña sería solo en bodega

"Por la cantidad de dosis acordadas en esta primera tanda, deberían entrar en las bodegas del avión. No haría falta sacar los asientos del sector turista para reconfigurar la cabina del avión. Eso acelera los tiempos y estaríamos saliendo el 22 de diciembre para hacer un vuelo sin escala", explicaron desde Aerolíneas a este medio.

El viaje de 13.497 kilómetros entre el partido bonaerense de Ezeiza y la capital rusa se estima en 16 horas sin escalas en el del Airbus 330 de Aerolíneas. "Por el poco peso que tendrá la aeronave, no hace falta hacer una escala técnica. Igual, aún no tenemos el peso que tendrá cada pallet", se sinceró la fuente consultada.

"Epal" es la sigla que se utiliza para identificar a los europallets

"Hasta ahora, lo que se vio de la Sputnik V fueron algunos envíos chicos. No vimos envíos masivos, así que no se sabe bien las características del packaging", detalló la fuente, que reconoció estar a la espera de la información para poder hacer los cálculos finales que determinen cuántas dosis serán las máximas que podrán transportar en cada vuelo, hasta completar las 10 millones de dosis acordadas entre la administración de Vladimir Putin y la de Alberto Fernández.

Según explicaron, en este punto el packaging o "embalaje" es clave para evitar grandes variaciones de temperatura que puedan alterar a las vacunas. "Esto es como un helado. Si lo comprás en la esquina de tu casa no hace falta hielo seco. Pero si lo compras y te vas a la costa, llega hecho sopa, a menos que le pongas medio kilo de hielo seco. En el caso de la vacuna de Pfizer se utiliza eso porque es lo único que puede conservar las dosis a ultrabajas temperaturas entre 48 y 72 horas. En el caso de la rusa y las que necesitan -18 grados, hay pack con frío".

Del viaje transatlántico participan al menos dos equipos o tripulaciones. "Una parte hace el viaje de ida y la otra el viaje de vuelta. No son las mismas personas las 39 horas despiertas. Tienen un sistema de rotación, como cuando hicimos los viajes a China para buscar los insumos al inicio de la pandemia", detallaron.

