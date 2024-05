Lemoine confesó su deseo de ser madre y habló sobre la posibilidad de pedir licencia como diputada

Escuchar

Este jueves por la tarde, la diputada nacional por La Libertad Avanza (LLA), Lilia Lemoine, reveló en una señal de streaming sus deseos de ser madre y cómo esta decisión podría conspirar contra su rol como legisladora. En Laca Stream, la exmaquilladora del presidente Javier Milei contó: “Mis sueños no están puestos en la política. Yo dije que quería que el país cambie para poder tener hijos acá y tener la esperanza de que se queden y no se vayan”.

“Ya que está hecho eso, ahora sí puedo dedicarme a esto”, consideró a continuación. Respecto de la posibilidad de interrumpir su mandato como diputada, Lemoine, dijo que todavía no lo tiene claro. “A ver, se puede pedir licencia, no como dice la izquierda de que ‘vamos a tener que parir desde nuestra banca’ como dice Myriam Bregman”, sostuvo en principio. Luego, ratificó: “No no, pediré licencia. En ese caso, está Lourdes Palaveccino detrás. Le daría a ella mi lugar”.

Dardos contra Rodolfo Tailhade y Myriam Bregam: “Tontos y malos”

Más adelante en la entrevista, y fuera del ámbito personal, Lemoine se refirió a la sesión durante la cual se le otorgó media sanción de la Ley de Bases en la Cámara Baja. Lejos de discutir y/o defender la iniciativa, se pronunció respecto del video que se viralizó y la muestra maquillándose. “Me están haciendo una campaña tremenda. El larretismo y los K, todos. Yo los filmo y los encuentro siempre patoteando a alguien, gritando, insultando, haciendo algo indebido”, denunció.

Y aclaró: “A diferencia de ellos, nosotros no hacemos nada malo en la cámara. No insultamos, no bordeamos, no golpeamos, no amenazamos. No hacemos cosas horribles. Entonces, me podes filmar tomando un café, maquillándome, yendo al baño y todo eso no es malo. Son cosas de la vida cotidiana. Así que se les va a complicar para encontrarme algo. Nosotros les podemos pegar a ellos por lo que hacen porque, justamente, lo que hacen está mal”.

Para la referente de LLA, los diputados de ciertos sectores de la oposición “no la ven, son tontos y malos”. “[Rodolfo] Tailhade -diputado nacional de Unión por la Patria- bueno no es y estaba ahí en el recinto opinando como si nada. Franco Bindi -abogado y exdueño del canal EXTRA!- bueno no es y estaba dando vueltas por el Congreso. Myriam Bregman -diputada nacional del Frente de Izquierda-Unidad- buena no es. Arman operaciones, son la colectora del kirchnerismo”, ejemplificó.

Un pedido a la Unión Cívica Radical: “Sean de centro y las cosas van a estar bien”

Sobre el final de su paso por la transmisión, Lemoine apuntó contra la UCR: “Tiene este problema de que… Viste que son de centroizquierda. El problema es que no son de centroizquierda. Son de centro y de izquierda”. Acto seguido, los instó a renunciar a la internacional socialista y ser solo de centro. “Así las cosas van a estar bien. La mayoría de los votantes de la UCR son de centro y ahora están siendo estafados por sus representantes”, opino.

Terminó por arremeter contra el presidente de la Juventud Radical, Agustín Rambolá, quien solicitó ayer la expulsión el ministro de Defensa, Luis Petri, del radicalismo. “Ese tipo es un cobarde. Dice que yo lo amenacé. Ese tipo está chiflado y es de izquierda. Ese tipo es malo y va con mala intención. No le importa decir pelotudeces con tal de antagonizarte. Es un desgraciado”, sentenció la diputada nacional por La Libertad Avanza.

LA NACION