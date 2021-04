Coronavirus: el Gobierno reforzó la asistencia a los sectores afectados por las nuevas restricciones

Tras la puesta en marcha de las nuevas restricciones, el Gobierno resolvió reforzar la asistencia económica para los sectores afectados. Así, las empresas gastronómicas, hoteleras, turísticas y culturales podrán acceder al Programa de Recuperación Productiva II (Repro II), que ofrecerá un subsidio por trabajador de 18.000 pesos.

El Gobierno resolvió modificar el cálculo que deberán realizar las empresas para acceder al beneficio. A partir de ahora podrán recibir esta asistencia las empresas que hayan tenido una facturación “real” un 20 por ciento menor que la de marzo de 2019, ajustados los valores por el índice de precios.

“Marzo de 2020 no es un buen mes de comparación por las restricciones absolutas que había en ese momento. Se comparará con marzo de 2019”, explicó el ministro de Trabajo, Claudio Moroni.

La decisión del gobierno nacional se oficializó después de la reunión del gabinete económico que encabezó el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. Hoy, según datos oficiales, son 45.000 los trabajadores alcanzados por el subsidio que pasarán a cobrar $18.000 en lugar de $12.000. Moroni explicó que los denominados “sectores críticos” son cuatro: gastronomía, hotelería, turismo y cultura. Fueron especialmente afectados por la nueva restricción de circulación, que rige entre la medianoche y las 6 de la mañana de cada día, dispuesta ante el avance del coronavirus.

“Definimos un ajuste al sistema Repro. Siempre dijimos que el Estado iba a seguir con las herramientas de asistencia. Ahora que volvimos a tener restricciones en algunos sectores, se cambian las condiciones para esos sectores en especial”, dijo el ministro en diálogo con LA NACION y los medios acreditados en la Casa Rosada.

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, dio a conocer los alcances de las nuevas medidas Fabian Marelli

Los Repro fueron la respuesta que encontró el Gobierno para acotar la ayuda estatal, que con el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) alcanzó a 9 millones de personas y con el programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) alcanzó en los momentos más críticos de la cuarentena a unas 300.000 empresas.

El resto de las actividades, que según el gobierno nacional no estuvieron afectadas por las nuevas medidas para contener los contagios de coronavirus, continuarán con el actual cronograma, que se oficializó a comienzo de febrero, cuando se estableció una diferenciación entre las compañías –se dividió entre sectores críticos, no críticos y de la salud– para determinar el dinero de asistencia que cada una puede solicitar.

Los sectores no críticos podrán pedir 9000 pesos, pero aquellos que se encuentren en una situación crítica podrán pedir hasta 12.000 y los que sean parte del sistema de salud, hasta 18.000. A esta cifra se suman a partir de ahora las empresas gastronómicas, hoteleras, turísticas y culturales. Ahora, las compañías tienen tiempo hasta el 22 de abril para inscribirse y cobrar el beneficio en mayo.

Según datos oficiales, en febrero de 2021 el programa benefició a un total de 300.795 trabajadores, con una inversión total de 4.018.247.055 pesos. En cuanto a las empresas beneficiarias, 2713 corresponden a la actividad de alojamiento y servicios de comida; 1585, a salud y servicios sociales; 1281, a actividades administrativas y servicios de apoyo, y 990, a comercio.

Descartan sumar otras actividades

Moroni, además, descartó por el momento sumar otras actividades. “El Estado sigue con las herramientas de asistencia que hemos implementadas desde el año pasado”, sostuvo en referencia a las ayudas sociales, entre las que enumeró a la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Tarjeta Alimentar y el “millón de beneficiarios” que integran el plan Potenciar Trabajo.

“El resto de la cadena, nosotros no vemos que haya tenido una afectación distinta por estas restricciones, entonces no vamos a retocar nada. Lo que estamos haciendo es modificar la situación para aquellos sectores que se vean afectados; ni salud ni las actividades en general tienen una afectación particular por la restricción nocturna”, afirmó el funcionario.

De la reunión semanal del gabinete económico participaron también la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca; los ministros de Economía, Martín Guzmán, y de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; el presidente del Banco Central, Miguel Pesce; la directora de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont, y la jefa de gabinete del Ministerio de Economía, Melina Mallamace.