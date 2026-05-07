Santiago Cafiero opinó sobre la continuidad de Adorni en su cargo: “El Gobierno lo está usando de pararrayos”

El diputado nacional de Unión por la Patria Santiago Cafiero opinó sobre la situación de Manuel Adorni dentro del Gobierno y aseguró que el oficialismo “lo está usando de pararrayos”. El exfuncionario de la gestión de Alberto Fernández sostuvo que la permanencia del portavoz presidencial busca desviar la atención de otros temas y destacó que la oposición se beneficia “políticamente” con la situación judicial del jefe de Gabinete.

Durante una entrevista en el programa A Dos Voces (TN), Cafiero postuló: “El Gobierno lo está usando de pararrayos, para que no se hable de $LIBRA o los hospitales universitarios”.

Santiago Cafiero en una sesión del Congreso Nacional Manuel Cortina

Cafiero consideró que la continuidad de Adorni fortalece a la oposición. “Para la oposición está bárbaro que Adorni siga ahí. Que lo siga bancando porque a nosotros nos unifica discursivamente, unifica a la oposición”, afirmó.

En otro tramo de la entrevista, el actual diputado nacional endureció sus críticas contra la administración nacional y lanzó: “Este es un gobierno de pungas y mecheras”. Luego añadió: “Es un gobierno que le grita a la multitud y mientras tanto le mete la mano en la cartera a las jubiladas”.

Manuel Adorni presentó el informe de gestión en el Congreso de la Nación Santiago Oroz - LA NACION

Más adelante, el dirigente peronista hizo referencia a la situación expuesta a partir del informe del jefe de Gabinete en relación a Nucleoeléctrica Argentina y consumos injustificados en el exterior por parte de autoridades de la empresa estatal. “La querían privatizar pero, antes de eso, usaron la tarjeta corporativa para irse de viaje. Eso cristaliza lo que es este Gobierno y lo que vino a hacer”, dijo.

Estas declaraciones, de quien fuera jefe de Gabinete durante la gestión de Alberto Fernández, surgen en el marco de una jornada marcada por diferentes declaraciones vinculadas a la situación de Adorni.

Manuel Adorni, Patricia Bullrich y Javier Milei

Por una parte, la senadora Patricia Bullrich reclamó este martes por la noche que Adorni presente de “inmediato” su declaración jurada de bienes, para aclarar su situación ante las denuncias por enriquecimiento ilícito.

“El jefe de Gabinete dijo algo contundente, que tiene una explicación a los gastos que hizo y que va a presentar su declaración jurada. Creo que lo tiene que hacer de inmediato”, afirmó Bullrich en declaraciones televisivas.

Javier Milei apoyó a Manuel Adorni Ricardo Pristupluk

Luego de eso, el presidente Javier Milei también decidió expresarse públicamente. Lo hizo en LN+, donde habló con Luis Majul y Esteban Trebucq y se encargó de defender a su funcionario. “Bullrich espoileó lo que iba a hacer Manuel. Tiene todo listo para presentarse”, dijo sobre la declaración jurada de bienes de Adorni.

“No voy a ejecutar en el altar del ego de los periodistas que se sintieron tocados, porque les dijo la verdad -que son sólo periodistas-, a una persona honesta. Eso es lo que no van a entender”, enfatizó.

Además, minimizó el impacto político de sostener al jefe de ministros por la investigación judicial: “El desgaste político no me importa porque trato con seres humanos honestos que vinieron a hacer grande a la Argentina nuevamente.