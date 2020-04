Kicillof durante la visita al hospital Manuel Belgrano

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se sometió a un hisopado para que le tomaran una muestra y evaluar si se contagió de coronavirus Covid-19 luego de que visitara un hospital donde 15 personas contrajeron el virus.

A través de un comunicado, la gobernación bonaerense explicó: "Esta mañana, por recomendación del cuerpo médico y dada la responsabilidad social que implica su cargo, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se realizó el test para diagnosticar Covid-19".

"Si bien el gobernador no mantuvo contacto estrecho con casos confirmados, ni presenta ningún síntoma, se decidió la realización de dicho test para llevar tranquilidad a los y las bonaerenses, y para dar por finalizada la proliferación de especulaciones que, irresponsablemente, se desató alrededor de este tema", expresaron en el texto y agregaron: "De esta manera, en las próximas horas se conocerá el resultado y, tal como declaró esta mañana Kicillof, se dará a conocer públicamente".

La semana pasada el mandatario había visitado el hospital Manuel Belgrano en el partido de San Martín. Allí recorrió obras de infraestructura que se estaban realizando para hacer frente a la pandemia.

Desde el lunes comenzó a circular la información de varios casos positivos de Covid-19 entre el personal de salud del hospital y, en las últimas horas, se confirmó que eran 15 los trabajadores, entre médicos y enfermeros, que tienen coronavirus.

Esta mañana, en una entrevista radial, Kicillof había anticipado que, "por una cuestión de responsabilidad" no asistirá al encuentro convocado para las 16 en Olivos.

No obstante, en sus declaraciones a radio La Red, el mandatario provincial precisó que no presenta síntomas y que no tuvo "contacto estrecho" con ninguno de los trabajadores de la salud infectados.