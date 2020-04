Coronavirus en la Argentina: Axel Kicillof no irá a la reunión en Olivos con Alberto Fernández por la deuda

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de abril de 2020 • 09:55

El gobernador bonaerense Axel Kicillof decidió que no asistirá a la reunión en la quinta de Olivos para "no exponer" al presidente Alberto Fernández. El mandatario recorrió el viernes pasado un hospital de la localidad de San Martín donde se contagiaron de coronavirus cinco médicos y diez enfermeros.

Por precaución, Kicillof definió que participará de forma remota del encuentro con el Presidente y el resto de los gobernadores por el canje de la deuda. Aclaró que si bien no presenta síntomas ni tuvo "contacto estrecho" con ninguno de los trabajadores de la salud infectados, prefiere no asistir al encuentro "por una cuestión de responsabilidad".

"No estuve en contacto estrecho con nadie que tuviera la enfermedad. Por eso, el protocolo no establece aislamiento, pero hoy tengo una reunión en Olivos a la que no voy a asistir por un tema de responsabilidad ", señaló en diálogo con radio La Red.

El gobernador bonaerense provincial visitó el viernes pasado el hospital Belgrano de la localidad de San Martín, donde 5 médicos y 10 enfermeros se contagiaron de Covid-19.

"Por una cuestión de responsabilidad, no voy a exponer al Presidente, ni a los ministros o a los gobernadores a cualquier riesgo", explicó.

En ese contexto, remarcó que el protocolo indica que debería someterse al hisopado "si hubiera estado en contacto con la enfermedad" . "En este caso, no corresponde", señaló.

No obstante, aseguró que sus médicos le dirán "qué conviene" hacer. "Si da más tranquilidad, lo haré", aseguró. "Podría quedarme confinado en mi casa o mi oficina, pero yo voy a seguir recorriendo tomando recaudos, cuidando a la gente y a mi familia", dijo.

"Cuando llego a mi casa, pongo a lavar toda la ropa y tomo todas las medidas de higiene, pero me toca abrir nuevas instalaciones y estar presente. No me voy a quedar guardado en mi casa", finalizó el mandatario.