Kicillof: "Los sistemas de salud más ricos del mundo colapsaron con el coronavirus, osea que un bichito microscópico puso al capitalismo patas para arriba" Fuente: LA NACION - Crédito: Aníbal Greco

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 9 de abril de 2020 • 22:59

Para Axel Kicillof, que el coronavirus se expanda decantaría en una crisis financiera para el país. En diálogo con C5N, el gobernador bonaerense señaló que la dicotomía " salud o economía " constituye "un falso dilema". Y explicó: "Si comienza el pánico y la incertidumbre, tienen un desastre económico también".

De esta manera, consideró que la situación que se vive con la pandemia es "inédita y no tiene comparación". "Todavía no sabemos hacia dónde va y cómo desemboca. Estamos llenos de preguntas y el futuro es muy difícil de avizorar", dijo. Y agregó: "Sí veo que esto pone sobre la mesa todas las desgracias del sistema actual". En este sentido, ironizó: "Los sistemas de salud más ricos del mundo colapsaron con el coronavirus , o sea que un bichito microscópico puso al capitalismo patas para arriba".

Según él, el Estado es una pieza esencial para lidiar con una situación de estas características. Tal como dijo el economista, "el sacrificio es desigual" porque "los sectores vulnerables son los más golpeados". Entonces, contó que está "obsesionado" con trabajar para aquellas personas que viven en condiciones de hacinamiento y que "no tienen resto para estar sin trabajar".

Al hablar del aislamiento obligatorio celebró el "coraje" con el que Alberto Fernández tomó esa decisión oportunamente, y dijo que los especialistas y aquellos que -como él- están "estudiando todo el día sobre esta situación inédita, insólita, inesperada y trágica que es esta pandemia sugieren continuar la cuarentena ".

En contraposición, consideró que "algunos amigos internacionales" del gobierno de Mauricio Macri "no están haciendo un buen papel". Así, lanzó: "No es momento para oportunismos. Hay que poner el hombro, ayudar, no hay que condicionar ni buscar una ventajas. Los que estamos hoy con responsabilidades inmensas estamos mirando esto desde el punto de vista innegociable de intentar salvar vidas".

Para él, "lo que está pasando es de ciencia ficción". "Lamentablemente no es ni un cuento ni una película, sino que es la realidad que tenemos: es un virus que se contagia despiadadamente y no tenemos vacunas ni remedios; lo único que tenemos es la posibilidad de intentar no contagiarnos los unos a los otros", sostuvo. Según enfatizó, entonces, las claves están en la responsabilidad, la toma de consciencia, la solidaridad y el Estado. "El egoísmo de quien sale a la calle puede llegar a matar a alguien. Un pequeño acto de irresponsabilidad hoy puede generar una tragedia".

Kicillof subrayó que las autoridades gubernamentales deben incidir para evitar que se pierdan las fuentes de trabajo. Entonces, cuestionó el caso de Dánica que cerró una planta y, al enfatizar que es una compañía del rubro gastronómico, preguntó: "¿Qué le queda al empresario que por la cuarentena tuvo que cerrar las puertas y está facturando cero? No puede ser que alguien piense que se salva solo".

En esta misma dirección, se refirió a los incidentes que se produjeron en Quilmes por los despidos y deuda salarial que se produjeron en el Frigorífico Penta. Contó que apartaron a los policías que reprimieron y que están estudiando el caso. Pese a esto, remarcó que, como "hay una ley que dice que no puede haber despidos, entonces no puede haber despidos". Y añadió: "Hay gente que no acata acostumbrada a que la multa se pueda protestar".

Sin embargo, el gobernador también destacó que "muchos empresarios argentinos se acercaron a donar y no quieren que se conozca su nombre. No son todos hechos de avaricia y repudiables". Y dijo: "No es la norma sino la excepción quienes quieren enriquecerse con la desgracia ajena".