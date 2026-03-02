Sólo en Off: endeudado y denunciado, Quintela confía en “sus mujeres” para retener La Rioja en 2027

Nadie duda de que esta fue una semana de alta exposición para Ricardo Quintela, el siempre polémico gobernador de La Rioja. Luego de afirmar que el gobierno de Javier Milei “no puede llegar a diciembre de 2027”, el mandatario cosechó las críticas más duras del oficialismo y una causa judicial iniciada por el fiscal Carlos Stornelli por presunta incitación a la violencia colectiva y eventual instigación a cometer delitos.

Sin retractarse ni acercar posiciones con el Gobierno, el gobernador peronista ya piensa en el futuro y la continuidad del PJ, que desde 1983 gobierna de modo ininterrumpido esa provincia. Sin reelección posible, Quintela busca romper el molde y apuesta a dirigentes mujeres, que salieron a respaldarlo luego de iniciada la causa judicial.

Ricardo Quintela Sebastián Salguero - LA NACI"N

“En La Rioja observamos un hostigamiento persistente y la intención de judicializar lo que no se logra en el debate democrático”, dijo Teresita Madera, actual vicegobernadora, mientras su antecesora, la hoy senadora nacional Florencia López, habló de una “burda intimidación” de Stornelli contra el gobernador, que dos años después de anunciar el lanzamiento de los polémicos “chachos”, conduce la única provincia en default, ya que no paga (ni piensa pagar por el momento, como le avisó a la CNV) sus deudas en el corto plazo.

Madera y López (esta última, de lento acercamiento con La Cámpora) no ocultan sus deseos de suceder a Quintela en 2027, aunque este pondría sus principales fichas a alguien todavía más cercano: su esposa y actual diputada nacional Gabriela Pedrali. “Aclaremos algo: advertir no es incitar. Nuestro gobernador escribió una realidad social límite”, escribió Petrali en sus redes sociales, con el objetivo de sentar posición.

Mientras lo defienden sus escuderas políticas, Quintela es el centro de las críticas del Gobierno y también de los mercados, que sospechan de su decisión de declararse en default. “Seguro que lo hace para joder, para esparcir dudas en el mercado sobre la solvencia del modelo. Pero no se ve en el horizonte que el Gobierno vaya a entrar en incumplimiento o que se produzca un efecto contagio en cascada”, dijo una voz autorizada sobre la cuestión. “La Rioja no va a poder tomar un dólar más por mucho tiempo”, agregó la fuente, anticipando un problema que heredará el sucesor (o la sucesora) de Quintela.

Sigue el misterio de Kreckler y Gran Bretaña

Mientras ocupa el despacho principal en el consulado argentino en San Pablo, Luis María Kreckler vive una situación curiosa. Mano derecha de Gerardo Werthein durante el paso del empresario por la Cancillería, el experimentado diplomático (fue embajador en Alemania y Brasil, entre otros destinos) espera desde julio pasado el visto bueno de Gran Bretaña para convertirse en el nuevo embajador argentino en ese país.

El canciller Quirno tras sellar el acuerdo comercial con Estados Unidos. Detrás suyo, con corbata celeste, el embajador Kreckler.

Los tiempos habituales para la aceptación de la candidatura parecen haberse excedido, aunque nadie en el Palacio San Martín alce una voz oficial para comunicar si hubo algún inconveniente o si el interés del Gobierno por designar a Kreckler en un lugar estratégico ha menguado con la llegada de Pablo Quirno a la Cancillería.

De buena llegada a Karina Milei desde que le organizara una veloz reunión con poderosos industriales paulistas, Kreckler tuvo protagonismo en el reciente acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos como negociador principal. Pero su mudanza a Londres sigue siendo un misterio, mientras la embajadora Mariana Plaza sigue al frente de la delegación argentina en la capital británica.

Gustavo Valdés, el radical más optimista

Al mal tiempo buena cara, parece repetir el joven Leonel Chiarella, que hace escasos meses asumió la difícil tarea de conducir el Comité Nacional de la UCR, hoy con muchos correligionarios cerca del gobierno libertario, y la mayoría en estado de desorientación política. Dispuesto a aprovechar su chance, Chiarella organizó este fin de semana el Encuentro Nacional de Intendentes radicales en Santa Fe, con la presencia de cerca de 500 jefes comunales y donde también estuvieron el gobernador local, Maximiliano Pullaro, y el de Corrientes, Juan Pablo Valdés.

Reunión de intendentes radicales en santa Fe.

Sin preocuparse por la ausencia de los otros tres gobernadores −Alfredo Cornejo, Carlos Sadir y Leandro Zdero enviaron mensajes a distancia−, Chiarella intentó insuflarles entusiasmo y contó para eso con la presencia de Gustavo Valdés, que hace dos meses dejó de ser gobernador de Corrientes. “Seguramente la UCR, acompañada por los amigos, vamos a volver a ser poder en la República Argentina”, se exaltó el exgobernador, sin poner plazos y antes de que todos terminaran cantando la Marcha Radical.

Martín Menem, con doble cuenta en las redes

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, participa de la batalla cultural tanto en la mesa política del Gobierno como en las redes sociales. En su página institucional de TikTok, por caso, el riojano suma más de 7000 seguidores y 700.000 likes. Sin embargo, hay otra cuenta, @elturcomenem, que junta 180.000 adeptos y más de 2 millones de likes.

“No soy Martín”, asegura su descripción, aunque en los videos puede verse al sobrino de Carlos Menem a través de los ojos de quienes lo siguen por los pasillos del poder y en la vida privada. En ellos, además de replicar las ‘trends’ de la red social, el diputado responde preguntas. Desde su despacho, Menem dice escuchar la banda sonora de la película Cómo entrenar a tu dragón y preferir el dulce de leche granizado a la hora de tomar helado. “Con el botón (de la camisa) desprendido, más descontracturado”, comentó en otra de las imágenes.

Martin, Lule y Sharif Menem entrando al hotel libertador . Búnker LLA Soledad Aznarez

“Será algún fan”, aseguran por otro lado desde el entorno del titular de la cámara Baja, intentando tomar distancia de la cuenta, y agregan que que se trata de seguidores que le hacen ese tipo de contenido desde cuentas fan. “No es nada oficial”, insisten.

Kicillof “imita” a Milei y piensa en subas para los colectivos

No son, de ninguna manera, tiempos fáciles para el gobernador bonaerense y virtual candidato presidencial, Axel Kicillof. Con el peronismo en crisis de identidad y las huestes de Cristina Kirchner golpeándolo sin respiro (el mismísimo sindicalista docente Roberto Baradel encabeza este lunes el paro en la provincia), el mandatario provincial intenta hacer pie, con la gestión como eje central, al menos durante 2026, sin descuidar su ambición presidencial.

Un elemento sensible, sobre todo en el conurbano, son las tarifas de colectivos y otros servicios públicos, que Kicillof se resistía a aumentar, dado el costo político que generaría.

Marinucci, con Carlos Bianco, ministro de gobierno bonaerense y mano derecha de Kicillof X

“El tema es que Milei las aumentó antes y después de las elecciones y ganó igual, tampoco pierden imagen”, se resignaron desde un importante despacho, lamentando la buena estrella que hoy parece acompañar al gobierno libertario. La necesidad de bajar los subsidios al transporte parece haber convencido al gobernador de aumentar las tarifas, tal como se rumorea en las oficinas del ministro de gobierno, Carlos Bianco, y del ministro de Transporte bonaerense, el massista Martín Marinucci.