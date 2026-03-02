La liberación de Nahuel Gallo, en vivo: qué se sabe del regreso y las primeras horas del gendarme en la Argentina
Estuvo 448 días encarcelado en Venezuela; viajó en un avión privado provisto por la AFA; fue recibido por su esposa María Alexandra Gómez, la ministra Alejandra Monteoliva y la senadora Patricia Bullrich
El gendarme argentino detenido en Venezuela por el régimen de Maduro llegó a la Argentina
El gendarme argentino Nahuel Gallo fue liberado el domingo por el gobierno venezolano, tras permanecer desde diciembre de 2024 —448 días— detenido por orden del régimen de Nicolás Maduro.
La publicación de Chiqui Tapia
El presidente de la asociación que regula el fútbol argentino realizó una publicación respecto de la liberación del gendarme. “Gracias a un trabajo silencioso y mancomunado con la Federación Venezolana de Fútbol y CONMEBOL, hoy, después de 448 días, Nahuel Gallo regresa a Argentina y puede reencontrarse con su familia”, escribió Tapia.
En un segundo posteo al respecto, Tapia agregó: “El fútbol nos une, trasciende fronteras y demuestra que siempre es posible construir puentes para el entendimiento y la cooperación”.
El avión de la AFA en que volvió
El avión en el que regresó Gallo a la Argentina pertenece a Baires Fly, empresa que exhibe vínculos con Fred Machado, a través de uno de sus socios, Sergio Daniel Mastropietro, quien se encuentra relacionado con la firma de aviación.
Asimismo, la compañía se asocia al titular de la AFA, Claudio “el Chiqui” Tapia, que suele recurrir a estas aeronaves para sus propios traslados o viajes oficiales. De hecho, fue el máximo ente del fútbol nacional el que emitió el primer comunicado oficial al respecto de la liberación del cabo primero, con la novedosa imagen del oficial excarcelado acompañado de autoridades del organismo.
Así fue el reencuentro con su familia
Cómo fue su llegada a la Argentina
El joven excarcelado aterrizó este lunes en la Argentina a las 4.45 de la madrugada en un avión privado relacionado con la dirigencia de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y usado habitualmente por Claudio “el Chiqui” Tapia.
En Ezeiza fue recibido por su esposa María Alexandra Gómez, la ministra de Seguridad de la Nación Alejandra Monteoliva y la senadora Patricia Bullrich, en medio de un importante operativo de seguridad. Además, se reencontró con su hijo Víctor.
