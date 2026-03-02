La liberación de Nahuel Gallo, en vivo: qué se sabe del regreso y las primeras horas del gendarme en la Argentina

El presidente de la asociación que regula el fútbol argentino realizó una publicación respecto de la liberación del gendarme. “Gracias a un trabajo silencioso y mancomunado con la Federación Venezolana de Fútbol y CONMEBOL, hoy, después de 448 días, Nahuel Gallo regresa a Argentina y puede reencontrarse con su familia”, escribió Tapia.

En un segundo posteo al respecto, Tapia agregó: “El fútbol nos une, trasciende fronteras y demuestra que siempre es posible construir puentes para el entendimiento y la cooperación”.