Coronavirus. “Por suerte, ahora las autoridades de la Ciudad están preocupadas por la realidad”, dijo Daniel Gollan

Con una discordancia marcada entre las administraciones bonaerense y porteña para afrontar la segunda ola de coronavirus, el ministro de Salud de la Provincia, Daniel Gollan, auguró esta mañana “poder consensuar nuevamente” y señaló que en la Ciudad hicieron un “diagnóstico equivocado” de la situación epidemiológica, cuando se decidieron las primeras restricciones a la nocturnidad y la escolaridad. “Por suerte, ahora hemos escuchado y visto que las autoridades de la Ciudad están preocupadas por la realidad”, deslizó.

Gollan dijo que el desacuerdo entre ambas gestiones se basó en diagnósticos diferenciales que realizaron a cada lado de la avenida General Paz y comentó, en cuanto a ello: “Ciudad llevó una postura muy optimista, de situación controlada, y un modelo matemático por el cual nos decían que las terapias no iban a saturar. Planteamos que nos parecía erróneo, pero después de estas tres semanas queda en claro que el nuestro era el diagnóstico correcto”.

En esa misma línea, señaló: “Tener un diagnostico equivocado de que era una situación manejable y tranquila llevó a realizar políticas diferenciadas por primera vez en toda la pandemia; porque habíamos tenido matices, pero no habíamos tenido estas diferencias tan grandes”.

Al remarcar la “preocupación” que notan ahora de parte del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, Gollan indicó: “Esperamos poder consensuar nuevamente, y con diagnóstico correcto, las políticas a futuro. Las políticas de restricción dan resultado”.

Mientras, de los 135 municipios de la Provincia, 39 se encuentran en fase 2 -los 35 del AMBA y Zárate, Castelli, General Villegas y Bolívar, que ingresó al estadío a fines de la semana pasada- y 58 transitan la fase 3. A esta se sumaron -de acuerdo a lo que especificó el jefe de Gabinete provincial, Carlos Bianco- 14 municipios que estaban en fase 4: González Chávez, Alberti, Carmen de Areco, Colón, Dolores, Florentino Ameghino, General Alvear, General Belgrano, Maipú, Navarro, Pinamar, Roque Pérez, San Andrés de Giles y San Antonio de Areco.

“Nuevas medidas, acotadas en el tiempo”

A pesar de que ambos funcionarios notificaron indicios de que la curva de casos empieza a “estabilizarse en una meseta alta” como resultado de las restricciones, no se mostraron aliviados. “Necesitamos que la curva baje drásticamente porque el sistema de salud del país no va a soportar 30.000 casos diarios. Con este nivel de casos, pensar que no vamos a tener ya saturación del sistema no es la verdad”, advirtió Gollan, en línea con lo que había comentado el fin de semana su ladero en la cartera sanitaria Nicolás Kreplak.

“Vamos a tener que pensar en nuevas medidas, acotadas en el tiempo”, comentó Gollan, quien ayer elevó la presión sobre el gobierno nacional cuando pidió decisiones “drásticas” por 15 días.

El ministro insistió con que las nuevas variantes impactan con aumento de casos en la población joven y detalló que mueren seis de cada diez pacientes que ingresan a las UTI. No obstante, destacó los efectos de la vacunación en la Provincia. “Si hoy no tuviéramos vacunado a todo el personal de salud, el sistema ya habría colapsado”, diagnosticó y agregó: “Con estas cepas agresivas, si nuestro personal no estaría vacunado, ya estarían diezmados los planteles. Y no se están enfermando”.

Señaló que en los hospitales “solo se escucha el ruido del oxígeno” y añadió: “Eso vuela en los ambientes por más de que se tomen todos los recaudos, son decenas de pacientes con Covid. No diezmar los planteles de la gente que está atendiendo ha sido un éxito rotundo porque nos permite cuidar a los que cuidan”. A su vez, refirió que la inoculación de adultos mayores fue otro factor que favoreció a que aún no haya colapsado el sistema de atención.

LA NACION