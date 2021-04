Coronavirus: “En estos últimos diez días triplicamos el consumo de oxígeno de cada hospital”, dijo Nicolás Kreplak

Con el diagnóstico de que “el sistema de salud entero está saturado”, pero aún no “colapsado”, el viceministro de Salud de la Provincia, Nicolás Kreplak, dio un dato que muestra el aumento de la demanda de atención médica como consecuencia de la segunda ola. “En estos últimos diez días hemos triplicado el consumo de oxígeno de cada uno de los hospitales”, confirmó el funcionario, quien se mostró nuevamente proclive a tomar acciones más restrictivas porque el decreto vigente hizo “que los casos no aumenten”, pero no logró reducirlos.

“Estamos tratando de que la industria se vuelque a lo sanitario, pero hay que producir más oxígeno, a veces es un problema de la logística. Lo que antes se llenaba una vez por semana, ahora se llena cada dos días, entonces empieza a haber un cuello de botella”, explicó Kreplak y contó que en la Provincia compraron máquinas que generan ese gas, y que pusieron a funcionar una que se hallaba abandonada desde hace más de veinte años.

“Si uno tiene un respirador, pero no tiene oxígeno para el respirador, no sirve de nada”, advirtió el viceministro para Radio del Plata, en diálogo con Horacio Verbitsky, quien se inoculó irregularmente en la sede del Ministerio de Salud cuando Ginés González García lideraba la cartera y destapó el escándalo del vacunatorio vip.

Evitar el colapso

Kreplak aseguró que se preparan “de todas las maneras” para evitar el colapso. “El colapso es, por ejemplo, que no tengamos oxígeno para quien necesita”, detalló el funcionario y dijo, también, que esa situación sucederá “cuando ya no se puedan tomar ningún tipo de medidas para seguir conduciendo el sistema de la forma en que actualmente se conduce”, porque se pierde “toda capacidad de atención”.

Entonces, detalló en cuanto al estado sanitario actual: “La atención terapéutica está dejando de depender de la indicación, depende de la disponibilidad. Ya no estamos dándole a todos lo que precisan, sino que estamos dándole lo que se puede”.

En esa línea, comentó que la cantidad de casos diarios nacionales entre 25.000 y 30.000 y, en la Provincia, entre 12.000 y 15.000, “son inmanejables para el sistema de salud”. Detalló que el 50% de las camas del sector público están ocupadas con pacientes de las obras sociales y dijo que hay ambulancias “con mucha dificultad de conseguir un destino”.

“Nos quedan este fin de semana y la semana que viene unos días de pico de ingreso de pacientes en las Unidades de Terapia Intensiva (UTI), con un sistema que no tiene más posibilidad de atender pacientes”, comentó el viceministro.

Endurecer las medidas restrictivas

Luego de la reunión del viernes, en la que el gobernador Axel Kicillof le exigió endurecer restricciones al presidente Alberto Fernández, Kreplak notificó que “en todos los lugares del mundo hubo que cerrar para contener estas olas”.

En ese sentido, agregó: “Tenemos que bajar la cantidad de casos y evitar volver a entrar en esa discusión absurda sobre si las clases, si un barcito, si media hora. Son pavadas con respeto a lo que estamos discutiendo que tiene que ver con la vida de miles de personas”.

De vuelta a la consideración sobre las presencialidad en los colegios, lo que ocasionó la mayor fricción con la administración de Horacio Rodríguez Larreta, sostuvo: “Se va a empezar a aplicar por imposición de la sociedad, no son pocos los padres que están diciendo ‘no me importa si mis hijos pierden un año, no los voy a mandar porque no quiero que se muera el abuelo o los pibes’, que está pasando. Se pone muy imperativo entender de lo que estamos hablando y tenemos que dejarnos de la politiquería, no es un invento argentino, es una pandemia y en todo el mundo se hizo lo mismo”.

Por último, consignó que en territorio bonaerense entre el martes y el miércoles próximo finalizarán la inoculación de aquellos con máximo riesgo y comenzarán a aplicar las dosis a la población de menos de 60 años con enfermedades. “Ni siquiera estamos planteando que esto tiene que ser todo el año, como el año pasado, porque el horizonte es distinto. Esto es de algunas semanas o de algunos meses, como mucho, pero hay que tomarlo con responsabilidad y seriedad”, cerró.

