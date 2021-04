La directora del Cemic Saavedra: “Seguimos con una ocupación de la terapia intensiva en un 95%”

En medio de la preocupación por la tensión en el sistema de salud público y privado ante el avance de casos de coronavirus en el país, la directora del Cemic Saavedra, Andrea Perrot, alertó: “Seguimos con una ocupación de la terapia intensiva en un 95%. La sala de internación de COVID es del 100%”.

Perrot, en diálogo con El Destape Radio, explicó que ese porcentaje indica que solo les queda libre “una cama, esa cama es el 5%” y resaltó que ante esa falta: “cuando nos quedamos sin lugar en terapia intensiva inventamos lugares”.

En cuanto al perfil de los pacientes de las terapias intensivas aseguró que en en el centro de salud que dirige hay “un perfil de edades más jóvenes que en la primera ola” y que “el 75% son menores de 70 años, son jóvenes”. En tanto, sobre los que son atendidos por Covid, “el 83% de los pacientes son menores de 70 años” y dijo que “la mortalidad general por esa dolencia en el Cemic ronda el 6%” y en general “en las terapias intensivas es del 30%”.

Sobre los protocolos que se siguen a la muerte de uno de las personas internadas explicó: “Si vemos que el paciente está cerca de morir, le permitimos a la familia que se acerque con cuidado para despedirlo”.

Perrot aseguró que aún no se puede hablar de colapso en cuanto al centro que dirige. ”Colapso es cuando no podemos anticipar una situación. Por ahora las venimos anticipando”. Al respecto, indicó lo complejo y extremo de su trabajo en estos tiempos de pandemia: ”Es una vida que no pensamos que íbamos a vivir (...) Es duro, cansador, muchas horas de insomnio, pensar soluciones, en qué pasillo podemos inventar una cama”.

Según la Unión Argentina de Salud, en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) el 95% de las camas de cuidados intensivos están ocupadas, mientras que en el sistema público ese número desciende al 70%.

