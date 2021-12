“Corrida y colapso social”: el funesto pronóstico de Leandro Santoro en caso de que el Congreso no apruebe un posible acuerdo con el FMI

Mientras una delegación argentina ya tuvo la primera reunión en Washington con el staff del Fondo Monetario Internacional (FMI) para intentar solucionar el problema de la deuda, el diputado electo oficialista Leandro Santoro puso presión sobre la oposición para que acompañe en el Congreso un posible entendimiento. Lo hizo a través de un duro pronóstico que esbozó en caso de que esa propuesta no tenga aceptación.

“El costo político de un default se lleva puesta a la clase política argentina, a todos, porque si vos agarrás y decís ‘el Congreso rechaza un acuerdo con el FMI’ al otro día tenés corrida bancaria, corrida cambiaria, una maxidevaluación, traslado a precios, se genera un shock de desabastecimiento, un shock redistributivo a la inversa, provocaría un colapso social, no es joda”, remarcó Santoro.

Asimismo, habló sobre cómo debería ser ese entendimiento con el organismo y, mientras que en el gobierno nacional aún niegan que se esté aplicando un ajuste, Santoro dio por hecho eso de manera indirecta. “El acuerdo con el FMI va a tener que ser fino y delicado porque somos conscientes que hay muy poco margen para seguir ajustando, te diría que no hay margen, ninguno”, sostuvo en C5N.

El hasta ahora legislador porteño, de origen radical, que es asesor y amigo del presidente Alberto Fernández, también se refirió a la postura que entiende que tomarán en Juntos por el Cambio (JxC) e incluso deslizó un elogio a la líder de la Coalición Cívica (CC)-Ari, Elisa Carrió, quien llamó a “acordar” con el FMI porque sino “el precio lo va a pagar toda la Argentina”, según dijo.

“Estamos construyendo la solución a un problema que crearon ellos, creo que finalmente van a terminar acompañando todos o casi todos. Con Carrió tengo muchas diferencias, mil en cuanto a la judicialización de la política, pero es una persona inteligente, es una mina que tiene experiencia. No es joda, no es que decís ‘que la deuda la arregle el Gobierno y me desentiendo’, o ‘que la pague Macri’. Porque por derecha y por izquierda, la consecuencia de un default es un colapso social, político, económico, cultural, de las instituciones, de todo. La gente no banca más”, expresó Santoro.

Incluso, les advirtió a los socios cambiemitas: “La gente no es estúpida, si el acuerdo no sale como consecuencia de que hay un sector de la oposición que está especulando electoralmente se los va a cobrar, como también nos lo cobrará a nosotros”.

Santoro y Fernández son amigos Fanton Osvaldo - Télam

Luego de decir que en su parecer “la dirigencia política argentina no toma dimensión del problema”, precisó que para 2022 según el esquema de pagos vigente se le debería pagar el Fondo “más que todo el superávit comercial de este año”, algo que consideró imposible.

“No hay forma de redistribuir la riqueza, de estabilizar los precios y el tipo de cambio, y de generar condiciones para el crecimiento y la exportación de la Argentina si no es con dólares. Es imposible que pensemos un 2022 con crecimiento y estabilidad de precios si no resolvemos este tema”, insistió.

Por eso, dijo que en el país se deben aplicar tanto medidas ortodoxas, como heterodoxas. “Necesitamos ordenar la macroeconomía y al mismo tiempo resolver la micro. Ir ordenando los números de la macro en pesos y dólares, pero que la comida esté barata. Esto es un desafío porque si no resolvés la deuda no podes hacer nada, pero si la resolvés no es que ya está, llegaste al paraíso. Tenés que iniciar un proceso. Uno de esos es cómo construimos condiciones para que en la Argentina resolvamos cuatro o cinco problemas. Entre ellos, el primero y más importante es el precio de los alimentos”, puntualizó.