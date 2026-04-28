Javier Milei y sus medidas, en vivo: la defensa del Gobierno a Adorni y la respuesta a los paros gremiales

La oposición en Diputados repite un mantra de cara a la sesión informativa que dará Manuel Adorni el miércoles: “No entrar en provocaciones”. Un diverso grupo de legisladores busca coordinar una estrategia común para recibir al jefe de Gabinete, a quien apuntarán especialmente por la evolución de su patrimonio desde que es funcionario.

Manuel Adorni y Martín Menem Rodrigo Néspolo

Adorni se presentará en el recinto de la Cámara de Diputados para dar el informe de la gestión, el primero desde que asumió como ministro coordinador. Vendrá acompañado del presidente Javier Milei y de su hermana Karina, ambos escoltados por la plana mayor del gabinete. Toda una puesta en escena para darle marco a una sesión tan atípica como cargada de alto voltaje político.