Javier Milei y sus medidas, en vivo: la defensa del Gobierno a Adorni y la respuesta a los paros gremiales
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
La oposición ajusta la estrategia para exponer a Manuel Adorni en la Cámara de Diputados
La oposición en Diputados repite un mantra de cara a la sesión informativa que dará Manuel Adorni el miércoles: “No entrar en provocaciones”. Un diverso grupo de legisladores busca coordinar una estrategia común para recibir al jefe de Gabinete, a quien apuntarán especialmente por la evolución de su patrimonio desde que es funcionario.
Adorni se presentará en el recinto de la Cámara de Diputados para dar el informe de la gestión, el primero desde que asumió como ministro coordinador. Vendrá acompañado del presidente Javier Milei y de su hermana Karina, ambos escoltados por la plana mayor del gabinete. Toda una puesta en escena para darle marco a una sesión tan atípica como cargada de alto voltaje político.
Mauricio Macri y Patricia Bullrich se reencontraron en la cena de la Fundación Libertad
El expresidente Mauricio Macri y la senadora nacional de La Libertad Avanza (LLA) Patricia Bullrich se reencontraron este lunes por la noche en el marco de la cena anual de la Fundación Libertad. La exministra de Seguridad y el titular de Pro se saludaron cordialmente y se dieron un abrazo en la previa del discurso del presidente Javier Milei, que cerró el evento.
El acercamiento entre ambos quedó grabado en un video que se viralizó enseguida en redes sociales, en un contexto en el que hacía meses que no se los veía juntos en público. Los dos, que supieron liderar el sector de Pro conocido como los “halcones” antes de la elección presidencial de 2023, se mostraron cordiales durante el saludo.
El Gobierno intimó a los rectores de las universidades por las consecuencias de los paros gremiales
El Ministerio de Capital Humano intimó este martes a los rectores de las universidades nacionales a que informen qué medidas tomarán para garantizar el derecho a la educación de los estudiantes universitarios, a quienes definió como “víctimas de los paros impulsados por los gremios”. Así lo exigió mediante un comunicado oficial difundido en redes sociales.
Desde la cartera comandada por Sandra Pettovello indicaron que “se observa con extrema preocupación la suspensión total" de la actividad académica que, según el texto, se registra en universidades de todo el país, en el marco del reclamo por más fondos y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, votada y sostenida el año pasado, que llevaron a cabo diferentes casas de estudio en las últimas semanas.
No es el periodismo. Es la economía.
Si lo miramos desde su llegada, el Gobierno tiene una historia ciclotímica. Su relación con el electorado, con la opinión pública, y la imagen que la sociedad se va formando de él, es muy cambiante: hay momentos de picos de enamoramiento o de adhesión y valles de rechazo, de desencanto. Como una especie de montaña rusa.
Hoy tenemos un dato relevante: es un nuevo Índice de Confianza en el Gobierno, que elabora la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), que habla de una caída muy brusca. Importa tener en cuenta la trayectoria para entender que pueden ser fenómenos transitorios. Por ejemplo, a mediados de 2024, después de la sanción de la Ley Bases, el Gobierno tuvo un pico de popularidad y de aceptación muy importante. Podemos recordar lo que pasó a mediados del año pasado, antes de las elecciones de la provincia de Buenos Aires, en agosto, septiembre, cuando tuvo una gran caída.
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