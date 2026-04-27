El Centro Argentino de Meteorólogos salió al cruce de los dichos de Sturzenegger sobre el conflicto en el SMN

La respuesta del Centro Argentino de Meteorólogos (CAM) a los dichos de Federico Sturzenegger sobre el conflicto en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) sumó un nuevo capítulo a la disputa entre el Gobierno y el sector científico, en un contexto atravesado por despidos, cuestionamientos técnicos y medidas gremiales.

La presidenta del organismo, Carla Gulizia, rechazó de manera enfática las afirmaciones del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, y sostuvo que el diagnóstico oficial sobre el funcionamiento del SMN es incorrecto. “Todo lo que dice el ministro se puede replicar punto por punto: son falacias y barbaridades”, afirmó durante su paso por Blender, y consideró que los argumentos difundidos buscan “justificar los despidos” en el organismo. Según planteó, las declaraciones oficiales contribuyen indirectamente a visibilizar “la importancia que tiene la meteorología en la sociedad” y el impacto de las medidas adoptadas.

La respuesta del Centro Argentino de Meteorólogos a los dichos de Sturzenegger sobre el conflicto en el SMN

En ese sentido, Gulizia cuestionó la descripción del sistema de observación meteorológica realizada por Sturzenegger y defendió el carácter técnico y complejo del trabajo que se realiza en el SMN. Explicó que las estaciones —más de 120 en todo el país— operan bajo estándares internacionales definidos por la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y requieren tanto tecnología como intervención humana. “No estamos aislados del mundo, hay regulaciones internacionales y compromisos asumidos”, subrayó.

Además, remarcó que el organismo contaba con un proceso de modernización en marcha antes del cambio de gestión. Según detalló, existía una licitación financiada por el Banco Mundial para incorporar estaciones automáticas y avanzar en una transición gradual que combinara sistemas automatizados con observación humana, en línea con las exigencias internacionales. Ese proceso, indicó, fue interrumpido por el actual gobierno.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) celebró un asamblea por despidos en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN)

“La transición no se hace de un día para el otro”, explicó, y precisó que las normas internacionales requieren un período de superposición entre sistemas —de al menos dos años y hasta cinco en algunos parámetros— para garantizar la continuidad de las series históricas. En esa línea, cuestionó la idea de reemplazar de manera inmediata el trabajo humano por tecnología: “Las estaciones automáticas no sustituyen completamente la observación humana, la complementan”.

La titular del Centro también defendió el nivel tecnológico alcanzado por el SMN en los últimos años. Como ejemplo, mencionó a “Clementina”, la supercomputadora del organismo, que —según indicó— se encuentra entre las más importantes del mundo en su tipo. A su vez, destacó el sistema de alertas tempranas, al que calificó como “un ejemplo en la región” por su eficacia.

Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado Fabián Malavolta

El pronunciamiento se suma a la respuesta previa del sindicato ATE-SMN, que había cuestionado los datos difundidos por el ministro y señalado inconsistencias en cifras sobre personal, estaciones y capacidades técnicas del organismo. En ese comunicado, el gremio advirtió que el enfoque oficial “mezcla desinformación y simplificaciones” y alertó sobre el impacto que podrían tener los recortes en un servicio considerado crítico para la seguridad de la población.

El origen del conflicto

El enfrentamiento se da en el marco de una reestructuración impulsada por el Gobierno que incluyó el despido de 140 trabajadores y la posibilidad de nuevas desvinculaciones. La medida derivó en protestas y en la convocatoria a un paro por parte de los empleados del SMN, inicialmente previsto para el viernes y luego reprogramado para el jueves 30 de abril tras advertencias oficiales sobre su legalidad.

Desde el Gobierno, Sturzenegger había defendido la necesidad de modernizar el organismo y reducir costos. En un extenso mensaje en redes sociales, cuestionó la estructura actual del SMN, al señalar que mantiene métodos de recolección de datos “manuales” y una dotación de personal que, a su criterio, podría reducirse significativamente mediante la incorporación de tecnología.

En contraste, desde el Centro Argentino de Meteorólogos insisten en que la discusión no debe plantearse en términos de ajuste, sino de fortalecimiento del sistema. “Modernizar es necesario, pero no implica destruir capacidades ni reemplazar conocimiento humano por una falsa idea de eficiencia”, sentenció Gulizia.

Sturzenegger habló del conflicto en el SMN y dijo que se destinan “millones de dólares” al pago de sueldos. Nicolás Suáraez

El Centro Argentino de Meteorólogos (CAM) es una asociación fundada el 11 de julio de 1969 que reúne a profesionales de la meteorología y disciplinas afines. Su principal objetivo es promover el desarrollo científico y económico de la actividad, además de brindar apoyo a iniciativas de sus socios orientadas a mejorar tanto los aspectos técnicos como científicos del sector.

En ese marco, la entidad impulsa el fortalecimiento institucional de la disciplina en el país y trabaja para la sanción de una ley profesional de meteorología que regule la actividad. A través de sus miembros, el CAM también actúa como referente y asesor de instituciones nacionales e internacionales en temas vinculados al área.

El organismo integra espacios de cooperación internacional como la Federación Latinoamericana e Ibérica de Sociedades de Meteorología (FLISMET) y el Foro Internacional de Sociedades de Meteorología (IFMS). Actualmente, su sede funciona en el Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos, en el edificio Cero + Infinito de Ciudad Universitaria, en la ciudad de Buenos Aires.