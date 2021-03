Cortocircuito en el kirchnerismo por la propuesta de Parrilli

Las declaraciones del senador Oscar Parrilli (Neuquén) a favor de crear una comisión bicameral que investigue y hasta pueda interrogar a los jueces provocaron una pequeña crisis al interior de la tropa oficialista que comanda Cristina Kirchner en el Senado.

“No hay nada de eso. No tenemos ninguna directiva ni instrucción con ese tema”, le dijo a LA NACION un senador de indudable lealtad kirchnerista, quien se mostró sorprendido ante la propuesta de su compañero de bancada.

Las palabras de Parrilli cayeron como una bomba en el día después del fuerte mensaje de Alberto Fernández ante el Congreso y avivaron las críticas de la oposición, jueces y fiscales ante lo que consideran un intento del Gobierno por domesticar al Poder Judicial.

El impacto fue tan fuerte que unas horas después, en el entorno del senador neuquino buscaron bajarle el tono a la polémica, asegurando que se trató de una confusión.

“No hay tal proyecto”, explicaron en el despacho del legislador, habitual vocero de las posturas de Cristina Kirchner en los debates en el Senado.

Esta no es la primera ni será la última vez en la que el kirchnerismo tire un globo de ensayo para tantear el terreno antes de avanzar con algún tema conflictivo.

Sin embargo, en este oportunidad en varios despachos oficialistas coincidieron en explicar el tema como una imprudencia de Parrilli en sus declaraciones.

En su despacho explicaron que, en realidad, Parrili respaldó la propuesta ante una consulta del programa radial El Destape en la que se daba por hecho que Alberto Fernández había pedido la creación de una comisión bicameral para investigar el accionar de la Justicia.

Si bien aseguraron que la idea no le disgusta, en el entorno del senador insistieron en bajarle el tono al tema. “No está trabajando en un proyecto así, no es una propuesta de Oscar y no sabemos si la habrá después”, explicaron.

Lo concreto es que tras la repercusión que tomó el tema, Parrilli cortó el contacto con la prensa para evitar que la mancha de aceite siguiera extendiéndose.

Además, parte del kirchnerismo tomó distancia del senador neuquino. “El Presidente lo que nos pidió fue que llevemos a cabo el contrabalanceo de poderes que establece la Constitución, pero de ahí a interpretar que hay que crear una comisión bicameral, hay un trecho enorme”, dijo un integrante del bloque oficialista de la Cámara alta.

Sin embargo, en la oposición sospechan de las intenciones kirchneristas. Recuerdan que en el Senado es un secreto a voces que Parrilli suele fungir como la voz que Cristina Kirchner no tiene en los debates de la Cámara alta, que preside por su condición de vicepresidenta, pero que no tiene facultades legislativas.

Contacto directo

El senador por Neuquén es de los pocos kirchneristas con llegada directa y fluida a Cristina Kirchner, con quien suele reunirse casi todas las semanas para coordinar acciones tanto políticas, a través del Instituto Patria, como legislativas.

Otro dato que alimenta las sospechas de la oposición sobre las verdaderas intenciones de las palabras de Parrilli apuntan al hecho de que la vicepresidenta se reunió con Fernández y con su hijo y presidente del bloque de diputados oficialistas, Máximo Kirchner, después que regresó de El Calafate, el jueves último, y antes de la Asamblea Legislativa.

En ese encuentro se habrían terminado de definir varios de los ejes del discurso presidencial ante el Congreso, sobre todo el capítulo referido a la Justicia, que mostró a un Fernández subiendo la apuesta del enfrentamiento político con jueces y fiscales y alineándose cada vez más con el discurso de estado de guerra judicial (“Lawfare”, en inglés) que enarbola Cristina Kirchner.

Por el momento, y a pesar de que comenzó un nuevo período de sesiones ordinarias, en el cual el Congreso puede funcionar sin limitaciones; en la agenda del Senado, que controla el kirchnerismo, no hay reuniones de comisión a la vista.

“Estamos esperando que el Gobierno mande los proyectos de la Comisión Beraldi”, explican. Es la quietud que antecede a la tormenta.