Covid. Elisa Carrió: “Jamás dije que la Sputnik envenenaba”

La exdiputada nacional Elisa Carrió opinó este lunes sobre las críticas de parte de su espacio político a la gestión del gobierno nacional respecto a la pandemia del coronavirus y la compra de vacunas. Sin embargo, se defendió de los cuestionamientos oficialistas a sus dichos y fue categórica: “Jamás dije que la Sputnik envenenaba”.

“Cuando me pronuncié en diciembre, la vacuna Sputnik no estaba autorizada para mayores de 60 años, por eso fines de enero se vacunan el Presidente y la vicepresidenta. Dije que no tenía autorización. Jamás dije que la Sputnik envenenaba, dije que yo no tenía confianza y no la sigo teniendo, por eso no me la puse, estoy esperando la AstraZeneca”, dijo en diálogo con TN Central.

Y continuó: “Quería hacer un acto de repudio personal. Dije que la vacuna se la podían poner después de enero y que no lo iba a hacer porque tengo riesgo de vida. Era un protesta personal por el envenenamiento de opositores en Rusia, pero siempre lo aclaré”.

En diciembre, Carrió dijo que denunciaría penalmente por “envenenamiento” al jefe de Estado; el exministro de Salud, Ginés González García, y Carla Vizzotti, la entonces secretaria de Acceso a la Salud, por la compra de la vacuna rusa.

Consultada por las declaraciones de algunos dirigentes de Juntos por el Cambio, fue contundente: “No formo parte de los fanáticos”. Y reveló que mantuvo conversaciones tanto la administración de Alberto Fernández como con funcionarios de Axel Kicillof. “El Gobierno y la provincia de Buenos Aires saben que he trabajado todas estas semanas para tratar de no llegar a esta situación de violencia colectiva”, expresó.

“Hay una sociedad muy violentada por las restricciones. Más confinamiento del que tengo no puedo tener y ese es el ejemplo. Yo no he ido a actos masivos, no formé parte de nada. Quiero que se calmen porque si no violentan a la sociedad”, sumó, y se diferenció de la estrategia opositora de parte de su espacio político: “No creo que lo peor sea mejor, no me inscribo con las críticas de Patricia Bullrich y, a veces, de [Mauricio] Macri. Estoy sosteniendo todo lo que hace el gobierno de la Ciudad, estoy callada frente a la falta de vacunas de manera terrible que tiene el Gobierno. No sé qué más hacer para contribuir a la no violencia”.

Respecto de las declaraciones del jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, que aseguró que “la oposición y los medios influyeron en la cantidad de muertes”, Carrió lanzó: “Me parece que Carlos Bianco está muy confundido conmigo. Tan confundido que no entiende nada. Y el problema de los que no entienden nada es cuando conducen. No pueden sembrar más violencia”.

Por último, pidió que “no tergiversen” sus palabras. “Estoy poniéndome a disposición. Fuimos centrales en el corrimiento de las PASO para no generar una revuelta del ‘que se vayan todos’”, concluyó.

LA NACION