La diputada de Unión por la Patria Natalia Zaracho respondió en redes sociales a quienes la acusan de haber defendido en una ocasión -que tuvo lugar cinco meses atrás- a uno de los asesinos de Morena, quien falleció en la mañana del miércoles tras ser abordada y atacada por dos motochorros antes de entrar a la escuela.

El pasado 15 de febrero, Zaracho -quien buscar renovar su banca en las elecciones de este año- fue arrestada por agentes de la Policía bonaerense tras intervenir en un aparente caso de violencia policial contra un menor de 14 años. El joven había sido detenido por las fuerzas de seguridad producto del robo de una motocicleta.

“El menor de edad se encontraba reducido en el suelo y los policías estaban pateando su cara cuando Natalia intervino para pedir que lo lleven detenido, pero que detengan la golpiza. La respuesta policial fue empujarla al piso y llevarla detenida, incluso luego de que anunciara ser diputada y que, por ende, fuese ilegal detenerla. Los policías, por la apariencia de Natalia, no le creyeron ser legisladora y se mantuvieron firmes”, señalaban a LA NACION personas allegadas a la diputada.

Zaracho fue detenida por agentes de la Policía bonaerense tras intervenir en un presunto caso de violencia policial contra un menor

El día de hoy, desde la Municipalidad de Lanús confirmaron a este medio que aquel joven de 14 años por el que la legisladora había intercedido era -en principio- uno de los involucrados en el homicidio de la chica de 11 años. En la misma línea, la candidata a vicepresidenta de Javier Milei, Victoria Villaruel, le pidió explicaciones a la legisladora.

“Zaracho le debe explicaciones a la familia de Morena. Reprimir el delito y detener delincuentes NO ES UNA VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS. Lo que es una violación a los DDHH es que el Estado NO HAGA NADA para garantizar la Vida, la Libertad y los bienes de los ciudadanos. Zaracho debe responder por ser cómplice”, insistió.

La respuesta de Natalia Zaracho a las acusaciones por el crimen de Morena

Zaracho contestó a los comentarios negativos y denuncias que recibió en las últimas horas a través de un hilo de Twitter.

“Lamento profundamente la muerte de Morena y abrazo fuerte a su familia. Exigimos justicia y que los responsables materiales y políticos se hagan cargo de lo que les toca. Es de cobardes hacer operaciones para desviar responsabilidades en un momento tan delicado”, escribió la diputada.

“Si hace falta aclararlo, en el hecho que intentan relacionar insólitamente con este, yo no intervine nunca en el trabajo de la policía ni en ninguna detención, solo me interpuse ante el abuso policial de pegarle entre cuatro a alguien que ya había sido detenido”, sumó a continuación.

Y completó: “Yo vivo en un barrio popular, con mis vecinos y vecinas sufrimos a diario estas situaciones, no nos van a venir a explicar lo que es la inseguridad cotidiana para nuestras familias”. Junto a ello, desde su entorno insistieron a LA NACION en que “es una operación que se armó por cuestiones políticas”. “Están utilizando a una nena. Es un desastre”, remarcaron. Y aclararon para finalizar: “Berni confirmó los dos detenidos por el asesinato de Morena son mayores de edad”.

Lo cierto es que, tal y como informaron fuentes calificadas a este medio, el Ministerio Público Fiscal descartó que un chico de 14 años haya sido demorado en el marco de la investigación y sea también quien confesó el crimen. “Los dos detenidos son mayores de edad. Serían hermanos, de apellido Madariaga, de 25 y 28 años. No hay menores de edad detenidos”, sostuvo una fuente al tanto de la investigación a cargo de la fiscal Silvia Busano, de la UFI N° 7 del Departamento Judicial de Lanús-Avellaneda.

Los detalles sobre la detención de la diputada de Unión por la Patria

Instantes después de tomar partido por el delincuente y ser reducida por la Policía bonaerense, a Zaracho la trasladaron a la Comisaría 5ta, sobre Coronel Warnes al 3077. Fue liberada a horas de la noche de aquel miércoles y, poco después de salir de la dependencia policial, compartió un video en el que explicó lo sucedido.

“Cuando veníamos del Congreso, que estábamos en actividad, bajamos por el puente olímpico y paramos por el semáforo”, empezó por narrar.

“Vimos que le estaban pegando un pibe que ya lo tenían en el piso. El pibe, nada, estaba drogado. Era un menor de edad. Te dabas cuenta de que era un menor de edad. Ya lo tenían apresado ahí. Y viene uno, grandote, y le da una patada en la cara. Y yo me bajé. Me bajé como cualquier compañera”, continuó con su relato.

El video que Natalia Zaracho compartió tras ser liberada de la Comisaría 5ta

Dijo haberse “identificado” ante los oficiales y pedirles que “no le hicieran eso”. “Entonces, me empujó [en referencia al efectivo policial]. Caí en el piso y ahí yo me recalenté. Fui y quise sacarlo al pibe. El pibe me decía ‘doña, doña, no me deje doña’. Yo soy mamá también”, profundizó.

“Ahí fue cuando me esposaron. Me tuvieron media hora en un coche. No me querían dar agua y me subieron el vidrio. La verdad, pasé un muy mal momento”, lamentó Zaracho. Y concluyó: “Cada vez reafirmo más la lucha de nuestra organización. Lo haría de vuelta por cualquier pibe de barrio”.

