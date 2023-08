escuchar

Un chico de 14 años habría confesado ser uno de los motochorros que atacaron y mataron a Morena Domínguez, la niña de 11 que murió después de ser arrastrada por los delincuentes y de sufrir un fuerte golpe en la cabeza cuando estaba por entrar a clases en una escuela de Lanús.

Ataque motochorros en Lanús: mataron a una niña de 11 años

Según informaron a LA NACION fuentes al tanto de la investigación, el sospechoso fue detenido en el barrio Acuba 1, en Lanús. Ahora, los detectives policiales buscan al otro motochorro que participó del crimen.

El ataque de los motochorros ocurrió hoy a las 7.27 cuando la víctima estaba a pocos metros de ingresar en la escuela Almafuerte, en el barrio Villa Giardino, en la localidad de Villa Diamante, en Lanús.

El crimen quedó registrado por una cámara de seguridad. En las imágenes se observa la parte final del ataque de los motochorros y cómo la víctima fue arrastrada un par de metros por la moto de los delincuentes.

Según se advierte en la filmación, cuando la menor cayó al asfalto, el delincuente que viajaba como acompañante se bajó de la moto para robar las pertenencias de la víctima y luego volvió a subir al rodado para escapar.

Una vecina intentó asistir a la chica, un auto amagó a cerrarles el paso a los motochorros y un hombre intentó correrlos, pero los asaltantes escaparon a toda velocidad.

“Dejé a mi hija en el colegio y me agarró el semáforo cuando estaba yendo para mi casa. Desde la esquina, veo a la niña forcejear con el motochorro, que le estaba sacando la mochila, y les tiré el auto encima. Intenté encerrarlos, hice marcha atrás y ahí se subieron a la vereda. Me apuntaron con lo que parecía un arma, pero no lo sé porque todavía estaba oscuro”, sostuvo Damián, el conductor del auto en declaraciones al canal C5N.

Personal de la policía bonaerense llegó a la escena del crimen tras una llamada al 911 hecha por un empleado de la escuela Almafuerte.

En el establecimiento, los uniformados tomaron contacto con Mario Gómez, el empleado del establecimiento educativo, quien relató que una de sus alumnas, a pocos metros de ingresar en la escuela, había sido interceptada por dos motochorros que le habían robado. Según el testigo, en el forcejeo la niña sufrió un golpe en la cabeza.

Morena se descompensó en el lugar del ataque y un médico del Servicio de Atención Médica (SAME) le hizo maniobras de resucitación cardiopulmonar (RCP). Después, la niña fue trasladada al Hospital Evita de Lanús, donde falleció de un paro cardiorrespiratorio.

El crimen es investigado por la fiscal Silvia Busano, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°7 del Departamento Judicial de Lanús-Avellaneda, quien se encontraba en el lugar del ataque de los motochorros.

Tras el homicidio, el precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires e intendente de Lanús, Néstor Grindetti, y el postulante a jefe comunal de ese municipio y responsable de la seguridad local, Diego Kravetz (Juntos), suspendieron su agenda de actividades de campaña para las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del domingo próximo.

El barrio Villa Giardino es el mismo donde, a principios de junio pasado, Kravetz, armado, redujo y detuvo a un delincuente.

“Hola. Cómo habrán visto se viralizó una foto en la que estoy empuñando un arma de fuego. El sábado pasado fui a un barrio muy humilde en el límite entre Lanús y Lomas, Acuba 2, por una serie de obras que estamos haciendo allí. Cuando salimos y estábamos pasando por Villa Giardino, un barrio de tanos laburantes, estudiantes, abuelos, veo que un grupo de vecinos estaban sumamente enojados por dos motos que hacía tres días venían robando, metiéndole miedo a todos. Estamos hablando de personas que pasean al perro, mamás y papás que llevan los chicos al colegio, gente que espera el colectivo”, sostuvo el actual jefe de Gabinete de Lanús en su cuenta de Twitter.

Hoy, el funcionario, tras el homicidio de Morena, el funcionario municipal publicó una carta en la misma red social. “Como padre me duele y me entristece profundamente que una nena de Lanús que tenía toda la vida por delante haya sido otra víctima fatal de la delincuencia en nuestra provincia, otra familia destruida y todo un barrio conmocionado”, dijo Kravetz.

Noticia en desarrollo

LA NACION

Temas MotochorrosLanús