Crisis de 2001: Adolfo Rodríguez Saá recordó su breve presidencia e hizo una sorprendente revelación

A poco de cumplirse 20 años de la crisis de 2001, el expresidente Adolfo Rodríguez Saá contó este miércoles que, a poco de asumir el poder, recibió en ese entonces las disculpas y la solidaridad de líderes de mundo y también de distintas organizaciones. “Hablé con todos los presidentes, con el Fondo Monetario Internacional. Algunos se sentían culpables de los muertos que teníamos en la Plaza de Mayo”, afirmó.

Y reveló: “El FMI me pidió disculpas y en el fondo expresaban que, a raíz de la dureza con la que nos trataban, ocurrió lo que ocurrió”. En declaraciones a TN, el puntano reveló que la entonces titular del organismo de crédito, Anne Krueger, le había dado su palabra de estar en Buenos Aires en la primera semana de enero.

Rodríguez Saá fue elegido presidente interino por la Asamblea Legislativa el 23 de diciembre de aquel año. Sin embargo, solo estuvo en el poder hasta el 30 de diciembre, cuando presentó la dimisión. Fundamentó su decisión en “la falta de apoyo” del mismo PJ sobre cómo abordar la crisis que afectaba a la Argentina.

El dirigente puntano recordó que, según les había transmitido Fernando de la Rúa en una reunión reservada, los principales problemas del país eran, para el FMI, el “déficit fiscal” y la relación de la Nación con las provincias. Por eso mismo, dijo, se trabajó en un nuevo presupuesto con recorte de gastos.

El entonces presidente provisional del Senado, Ramón Puerta, le coloca la banda presidencial a Adolfo Rodríguez Saá

“El domingo en [el complejo de] Chapdmalal estuvimos trabajando toda la mañana tachando gastos superficiales del presupuesto para equilibrar”, narró. Destacó la tarea de Antonio Cafiero, el entonces titular del Banco Central, Mario Blejer, y el ministro de Economía, Jorge Remes Lenicov.

“Logramos un equilibrio sin bajar los sueldos ni las jubilaciones, y atendiendo los servicios básicos del país, con un plan de austeridad que debían seguir los funcionarios públicos”, subrayó el exmandatario.

En ese sentido, contó que buscó atender el otro problema apuntado por el organismo de crédito. Y mencionó que los gobernadores habían trabajado en el Consejo Federal de Inversiones en una nueva ley de coparticipación federal “interesante, con premios y castigos”.

Rodríguez Saá señaló que, desde la presidencia, había decidido apoyarla. Sin embargo, se llevó una sorpresa inesperada. “Los gobernadores me dijeron que no” contó y enseguida agregó: “Entonces sentí que me quedé sin apoyo”, argumentó.

“La mentira de Duhalde”

En la emisión televisiva, se compartió también el testimonio grabado de Eduardo Duhalde. El dirigente bonaerense señaló que Rodríguez Saá tuvo un “ataque de pánico” mientras se encontraba en el Complejo de Chapadmalal y por ese renunció a la presidencia de la Nación.

“Llegó un grupo muy grande de gente a donde estaban. El creía que venían por él. Pero eran empleados, obreros de los hoteles que no habían abierto”, señaló Duhalde y amplió: “el subió corriendo hacia el primer piso, donde estaban las habitaciones. También lo hizo su hermano y [Antonio] Cafiero, según me contaron. El decía que lo iban a matar, pero le explicaban que no”.

En el piso, Rodríguez Saá desacreditó esa versión. “La mentira de Duhalde es para esconder lo que el estaba tramando”, expresó. Aunque cuando le pidieron más detalles, no supo especificar. “No voy a polemizar”, aclaró más tarde.

Resaltó su apertura al diálogo mientras estuvo en el sillón de Bernardino Rivadavia y el intercambio con partidos políticos, entidades empresarias, sindicatos y diferentes sectores de la sociedad civil mientras estuvo en el poder. “Asumí la responsabilidad con seriedad y cumplí la tarea fantásticamente bien, y con un coraje enorme”, resumió Rodríguez Saá.

“Anarquía generalizada”

El dirigente reflexionó sobre los acontecimientos que derivaron en los trágicos episodios del 20 y 21 de diciembre. “En cada rincón y en cada barrio funcionaban asambleas populares que se atribuían el manejo del Gobierno; las fuerzas de seguridad estaban sobrepasadas”, rememoró.

El puntano se permitió elogiar al entonces presidente: “Hablan pestes de la Rúa, pero para mi fue un político de raza, preparado, capaz, honesto, que no supo resolver el problema finalmente. Y añadió: “pero de ahí a mostrarlo como inservible es una forma de justificar cosas”.

El actual senador por San Luis analizó que la situación era de una “gravedad enorme”. “Había que tomar medidas para encauzar al país”, afirmó quien luego fuera jefe de Estado por apenas una semana luego de los hechos que provocaron la salida de la Rúa del poder.

El dirigente señaló que la declaración de Estado de sitio que firmó Fernando de la Rúa “precipitó” los acontecimientos que generaron una de las crisis más profundas de la historia del país. “Se había generado una anarquía generalizada”, dijo.

Desestimó que haya habido “una cama” de los gobernadores peronistas para desestabilizar al entonces presidente radical. “Nos reuníamos entonces en el Consejo Federal de Inversiones y teníamos un diálogo permanente con el gobierno nacional para buscar soluciones”, manifestó. Y enfatizó: “No tuvimos ninguna actitud que significara perturbar el accionar de gobierno”.

Rodríguez Saá fue consultado específicamente sobre si hubo un plan armado, como expresó el exministro de Economía Domingo Cavallo, en contra del Gobierno y la gestión económica. “No lo sé”, se limitó a responder.