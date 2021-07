Crisis en Cuba: el ex canciller Jorge Faurie aseguró que el Gobierno está haciendo “un papel triste”

El excanciller del gobierno de Mauricio Macri Jorge Faurie se refirió hoy a la situación social en Cuba y a los dichos del presidente Alberto Fernández al respecto, y expresó que la Argentina muestra en el plano internacional “un papel triste” al no apoyar a los pueblos que reclaman “libertad y el derecho a elegir”.

En diálogo con María Laura Santillán en “La mañana de CNN” por CNN Radio fue consultado sobre los dichos del presidente Fernández, quien esta semana dijo desconocer lo que está ocurriendo en Cuba, aunque pidió terminar con “el bloqueo” contra la isla.

“Ahí hay que leer en clave de política argentina que no hay espacio para expresarse contrariando la ideología de la Izquierda latinoamericana que defiende a Venezuela, Nicaragua y Cuba”, contestó Faurie.

“Argentina tiene un papel triste en este momento porque no podemos no estar apoyando a los cubanos que solo demandan libertad para decidir sobre sus vidas. Los argentinos tenemos que ser coherentes si perdimos la defensa de los derechos humanos y la libertad para los pueblos. Tenemos que pedir lo mismo para todos”, aseguró.

Por otra parte, dijo que la Argentina tiene una posición de “incoherencia” ya que “tenemos posturas sobre lo que vive Colombia o Chile, pero tenemos que ser capaces de decir que en Venezuela no se respetan los derechos humanos, que en Venezuela hay una dictadura, que en Venezuela no tienen capacidad para elegir, no hay agua, no hay comida y lo mismo está pasando en Nicaragua y ahora hay que apoyar al pueblo de Cuba que quiere su voluntad y poder elegir”.

Manifestantes marchan contra el gobierno en La Habana Eliana Aponte - AP

Nueva generación

Sobre la crisis social en la isla, Faurie dijo que “lo que está pasando en Cuba es un elemento nuevo de un acontecer que estaba como quieto durante mucho tiempo” pues “la dictadura castrista lleva 62 años, en los ´90 hubo manifestaciones en busca de un cambio que no lograron prosperar ahora tiene una generación distinta de la que vivió la revolución y de la que vivió el dogma que estuvo por tantos años”.

Así, explico que quienes se manifiestan son “gente muy joven que utiliza hace cuatro años masivamente las redes sociales e Internet”, que tienen “una visión totalmente distinta” y que, según cantan en las marchas pacíficas, “se sienten interpretados en el cancionero con la frase “patria y vida” más que “patria o muerte” tal como reza el lema del partido Comunista Cubano.

Faurie dijo que esos jóvenes “quieren un cambio para tener mejores condiciones de vida, para tener acceso a los alimentos, trabajo y salud, todo lo que falta en la isla y que el régimen en 60 años no ha logrado completar”.

Faurie, quien fue ministro de Relaciones Exteriores y Culto en el gobierno de Macri como presidente y anteriormente fue embajador de la República Argentina en Francia, hizo referencia a uno de los discursos de una manifestante quien aseguró que “en Cuba solo existen tres clases: los jerarcas del partido, los militares y los turistas”.

Al respecto dijo que eso “muestra con claridad la visión de la gente excluida de participación que ahora la reclama valiéndose de algo que es nuevo a la vida política en general en el mundo: la articulación, no por partidos ni organizaciones, si no por el accionar conjunto usando medios informáticos”.

Además, dijo que hay visiones opuestas entre la posición internacional de la actual gestión de gobierno y lo que piensa el el pueblo argentino. “Si se le pregunta a cualquier argentino si hay libertades en Cuba, le va a contestar que no porque se conoce tanto y tantos argentinos viajaron a Cuba y vieron las diferencias abismales en las que vivía el turista argentino y el ciudadano cubano hoy la opinión mayoritaria es que en Cuba no hay democracia y lo que piden los cubanos es libertad”.

Por último, Faurie confirmó que será parte de las internas a diputados por Santa Fe dentro del espacio de Juntos por el Cambio.

