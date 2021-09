Crisis en el Gobierno, en vivo: la tensión Alberto Fernández-Cristina Kirchner, renuncias y presiones

9.46 Una fractura más expuesta que nunca

La disputa política avanza hacia la crisis institucional con todas las letras. La resolución del enfrentamiento abierto entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner, que puso en jaque al Gobierno, es cada vez más un profundo misterio que no podrá resolver solo una reestructuración del gabinete ni una reconfiguración de las alianzas políticas dentro del oficialismo. ¿Cuál es el próximo paso? “El kirchnerismo avanza hacia el fin de ciclo”. Escribe Claudio Jacquelin en LA NACION.

9.30 Encuentro con Biden

El presidente Alberto Fernández participa de manera virtual del Foro de las Principales Economías sobre Energía y Clima, una reunión convocada por el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, para dar un debate específico acerca de las acciones futuras y necesarias para abordar la crisis global del cambio climático. Se trata de una reunión de trabajo de alto nivel y privada.

El encuentro busca fortalecer los esfuerzos sobre los cambios climáticos y asegurar el éxito en la 26ta Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), que tendrá lugar del 31 de octubre al 12 de noviembre de 2021 en el Scottish Event Campus (SEC) de Glasgow, Reino Unido. Están invitados a participar representantes de Alemania, Arabia Saudita, Australia, Bangladesh, Brasil, Canadá, China, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Reino Unido, la república de Corea, Rusia, Sudáfrica, Turquía.

9.16 Carteles cerca del Congreso

Esta mañana, en medio de la crisis política que vive la Argentina luego de la derrota del oficialismo en las primarias y la tensión creciente entre el Alberto Fernández y Cristina Kirchner por el rumbo a tomar, la ciudad de Buenos Aires amaneció con carteles que se metieron en la interna con un fuerte reclamo. “Primero la patria, después el movimiento y luego los hombres”, destacan los mensajes que aparecieron en las principales vías de Buenos Aires, y que tienen una foto de perfil de Juan Domingo Perón. Y cierran: “Déjense de joder”.

Los carteles que aparecieron en la madrugada en la zona del Congreso

9.12 Hablaron Randazzo y Rossi

“El camino que están transitando es equivocado, nos pone a todos como rehenes. Están jugando con la vida de la gente, que más ayuda necesita. Para ellos el problema no es la inflación, la pobreza sino quien tiene la culpa de la derrota. Se ha hecho una coalición para ganar una elección pero no para gobernar”, señaló Florencio Randazzo, crítico por la reacción del Gobierno tras las PASO. Randazzo, exministro de Cristina Kirchner, se presentó por fuera del FDT en las elecciones legislativas. Mientras que en la vereda oficialista, Agustín Rossi pidió que “hay que llevar adelante el compromiso asumido en 2019″. “Hay que analizar lo que dijo el pueblo argentino y sacar las conclusiones correspondientes”, añadió.

9.06. Lo que hay que saber

¿Qué pasó ayer? Podés leer la carta completa de Cristina Kirchner, conocer el pedido que hizo Esteban Bullrich después de leer la carta, o entender quién es Juan Pablo Biondi, el vocero de Alberto Fernández apuntado en la misiva. Por otro lado, se filtraron audios de la diputada kirchnerista Fernanda Vallejos. En los mensajes, Vallejos criticó la política económica y los problemas de la coalición gobernante, pero también le apuntó a las medidas sanitarias por la pandemia de coronavirus.

El durísimo audio de una diputada kirchnerista sobre Alberto Fernández

9.00. El minuto a minuto de la crisis en el Gobierno

La derrota electoral del domingo pasado desató un vendaval en las filas del Frente de Todos (FdT). Las presiones del kirchnerismo para responder al resultado de las PASO con cambios en el Gabinete, a los que el presidente Alberto Fernández se resistió, precipitaron el martes la más tensa crisis política desde que la coalición gobernante llegó al poder, cuando ministros que responden a la vicepresidenta Cristina Kirchner pusieron su renuncia a disposición de Fernández. La ola de posibles dimisiones fue encabezada por el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, un articulador entre las distintas facciones del oficialismo, y se produjo justo después de que el Presidente se mostrara con el ministro de Economía, Martín Guzmán, que estaba bajo la mirada del Instituto Patria.

Ese acto impactó en el kirchnerismo no solo por el diagnóstico esbozado por el titular de la cartera económica, sino por la notificación sorpresiva de que se giraría al Congreso el Presupuesto 2022, algo que finalmente ocurrió el martes por la noche.

Ayer, la vicepresidenta publicó una misiva, en el marco de la crisis que atraviesa el Gobierno. “Solo le pido a Alberto [Fernández] que honre su decisión”, escribió la exprimera mandataria. “Como no soy mentirosa y mucho menos hipócrita (nunca digo en público lo que no sostengo en privado y viceversa), debo mencionar que durante el año 2021 tuve 19 reuniones de trabajo en Olivos con el Presidente de la Nación”, precisó Cristina, al tiempo que destacó: “Nos vemos allí y no en la Casa Rosada a propuesta mía y con la intención de evitar cualquier tipo de especulación y operación mediática de desgaste institucional”. La vicepresidenta precisó cómo se sucedieron los eventos desde la derrota electoral. “Le manifesté que era necesario relanzar su Gobierno y le propuse nombres como el del gobernador Juan Manzur para la Jefatura de Gabinete”, contó Cristina, y añadió: “¿Por qué cuento esto? Porque no voy a seguir tolerando las operaciones de prensa que desde el propio entorno presidencial a través de su vocero se hacen sobre mí y sobre nuestro espacio político”.