“En la Argentina se discute poder”: El duro mensaje de la Iglesia en medio de la crisis del Gobierno

El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Oscar Ojea, alertó por la situación “dolorosa que atraviesan los argentinos” y envió un duro mensaje en medio de la crisis política que sacude al gobierno de Alberto Fernández, tras la renuncia masiva de varios funcionarios afines a la vicepresidenta, luego del resultado de las PASO del último domingo. “En la Argentina se discute poder y no hacia dónde vamos”, sentenció el obispo de San Isidro.

“En la Argentina, caemos en la trampas de las discusiones de poder, sin animarnos a pensar juntos lo esencial, hacia dónde vamos”, apuntó Ojea en su cuenta de Twitter.

“Mientras los apóstoles discutían quién era el primero, Jesús se desangraba tratando de comunicarse con ellos. Así también muchas veces nosotros -y también en la Argentina- caemos en la trampa de las discusiones de poder, sin animarnos a pensar juntos lo esencial”, expresó Ojea en un video publicado por la Conferencia Episcopal, en el que realiza sus habituales reflexiones dominicales.

En esta oportunidad, el titular de la CEA puso el foco en la crisis política que vive el país. “En la Argentina también discutimos poder, no discutimos proyecto de Nación, no discutimos a dónde vamos, no pensamos a dónde tenemos que ir, no nos podemos poner a pensar juntos, sino que discutimos poder; poder mediático, poder económico, poder político”, señaló el presidente del Episcopado.

Y continuó: “Como los apóstoles, el Señor está clamando atención a lo que le está pasando en su corazón, a lo que va a vivir. Podemos decir; se asemeja a la situación dolorosa de tantísimos argentinos y argentinas "

Al finalizar sus reflexiones, Ojea apeló a la fe y concluyó: “El Señor nos ilumine en este tiempo tan difícil, tan complejo y que la Virgen nos cuide y nos tenga de su mano”.

El mensaje de Ojea se da un día después de la columna publicada en LA NACION del arzobispo de La Plata, Víctor Manuel Fernández, hombre de extrema confianza del papa Francisco, que ayer realizó un crítico análisis sobre las políticas sociales del Gobierno, el manejo de la pandemia y las elecciones primarias.

El presidente todavía está a tiempo de dar prioridad a los grandes problemas sociales y de enfocarse mejor en la producción y en el trabajo, que es lo que uno puede escuchar como reclamos genuinos si está cerca del pueblo”, destacó el arzobispo.

“Sin embargo, algunos miembros del propio gobierno parecen pensar que la solución está en radicalizarse más, sin ver que eso sería acercarse más al abismo”, advirtió.